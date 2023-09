Frank Warren, promotor de Queensberry Promotions, pone en duda que se lleve a cabo el encuentro entre Anthon y Joshua y Deontay Wilder y propone a su peleador Daniel Dubois.

"La situación de Deontay Wilder y Anthony Joshua, sé que su gente tuvo conversaciones y pensó que sucedería, pero nunca pensé que sucedería, y no es así", sostuvo Warren en declaraciones a IFL TV.

En las últimas semanas se establecieron negociaciones para que la batalla de Joshua y Wilder se llevara a cabo en una fecha de enero en Arabia Saudita, pero por cambios inesperados en la locación, relacionados con el grupo directivo a cargo del boxeo, la pelea ahora está en el limbo.

Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing y promotor de Joshua, está evaluando algunas opciones para que su peleador se enfrente a un rival alternativo. Además de estudiar diferentes locaciones para llevar a cabo el Joshua vs Wilder.

A Warren le gustaría ver a Joshua chocar con Dubois, quien el agosto pasado sufrió una derrota por nocaut a manos del campeón mundial unificado Oleksandr Usyk, quien también tiene dos victorias consecutivas sobre Joshua.

"El problema es que la cantidad de dinero que creyeron les iban a pagar, no la van a lograr en ninguna parte, no sucederá. Lo que escuchamos de Matchroom es que cada dos semanas lo iban a anunciar. Ahora estamos llegando a mediados de septiembre y no sucederá”, afirmó Warren.

“Una buena pelea en el Reino Unido y la gente compraría entradas para verla y veremos quién es el mayor pegador y quién tiene es Joshua y Daniel Dubois. Eso se vendería en cualquier lugar. No se puede decir que no se va a vender, sí se hará, es una gran pelea", aseguró el promotor.