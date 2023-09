Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), señaló que la institución sancionatoria no está apresurada para encontrar un retador obligatorio para Tyson Fury, campeón de peso pesado del organismo.

Fury realizó una defensa obligatoria de su título en abril de 2022, cuando noqueó a Dillian Whyte en el estadio de Wembley, este próximo 28 de octubre volverá al ring para enfrentar a Francis Ngannou, ex campeón de UFC.

El año pasado, el CMB ordenó una eliminatoria obligatoria entre los ex campeones Andy Ruiz y Deontay Wilder, pero no llegaron a un acuerdo. Mientras, Fury intentó conseguir una pelea indiscutible con Oleksandr Usyk, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB), pero no lograron acordar el encuentro.

El CMB permitirá a Fury tener el tiempo necesario, consolidar una pelea con Usyk el próximo año.

"Ha estado dispuesto e intentó pelear contra Oleksandr Usyk, Anthony Joshua, Andy Ruiz Jr o cualquiera y no lo ha conseguido. En lugar de esperar, no tiene contendientes obligatorios, por ello realizará el evento especial en Arabia Saudita", indicó Sulaiman a Gambling.com

“No peleará contra Oleksandr Usyk porque no estaba listo en diciembre pasado, en mayo tampoco, ni en marzo, cuando tomaron caminos separados. Con Anthony Joshua sucedió lo mismo, no es culpa Fury. Él ha estado allí y ha estado allí listo. El contendiente obligatorio es una regla para brindar oportunidades al mejor contendiente de la división, no para ser hablado por el campeón”, resaltó el presidente del CMB.

"Si forzas el contendiente obligatorio simplemente porque sí, no le haces ningún favor al deporte. No apresuraremos a un contendiente obligatorio. Ordenamos Wilder vs Ruiz y el ganador habría sido un contendiente obligatorio sensacional, pero no se arregló”, sostuvo.

“Fury es el mejor peso pesado sin duda. Nos gustaría ver Fury vs Usyk, así que no interferiremos en los planes de tener un enfrentamiento importante por todos los cinturones. No estamos apurados por encontrar un contendiente obligatorio y veremos qué sucede en la convención del CMB”, concluyó Sulaiman.