Deontay Wilder estaría cerca de enfrentarse a Anthonu Joshua en alguna fecha a comienzos de 2024, siendo parte de la cartelera protagonizada por Tyson Fury y Oleksandr Usyk.

Pese a que Joshua se ha mostrado interesado en un choque de guantes contra Wilder, la misma emoción no la muestra su promotor, Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing Promotions, no expresa la misma emoción, lo que llevó a Wilder a trasladar su interés a las redes sociales.

“Es una pelea que todos esperan y ojalá suceda. Yo estoy aquí y estoy listo para partir. Escuché algunas cosas que dijo su promotor, de que mi última pelea fue corta y que no he podido pelear en un año, y él no sabe si quiero pelear o no“, se pronunció Wilder en redes sociales.

En ese sentido, reiteró su intención de subirse al ring contra el peso pesado británico y aseguró que será un buen choque para la fanaticada del boxeo y el deporte en general.

“Les hago saber que estoy listo para pelear. Hagamos de este el mejor momento de nuestras vidas. Sería un gran desastre si nunca pudiéramos subir al ring y dejar nuestro sello en la historia“, remarcó.

“Cuando la gente piensa en peleas clásicas y grandes, quiero que piensen en nosotros también. Para poder hacer eso, tenemos que subirnos al ring, y de eso se trata. Lo más tonto que he oído es que la gente dice que no estás preparado, y eso es lo más tonto“, puntualizó Wilder.