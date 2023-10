La campeona mundial unificada de peso mínimo de la FIB y la OMB, Yokasta “Yoka” Valle (29-2, 9 nocauts), regresará a su país de origen, Costa Rica, para defender sus títulos mundiales contra la ex dos veces campeona mundial de peso mínimo de la FIB y la OMB, la mexicana Anabel “Avispa” Ortiz (33-5, 4 nocauts) en combate a 10 asaltos.

El evento de campeonato mundial está programado para encabezar el programa Golden Boy Fight Night en DAZN el sábado 4 de noviembre, en vivo desde el Polideportivo de Cartago en Costa Rica y transmitido por DAZN.

En un cambio rápido, Yokasta Valle regresará al ring después de una bien reñida victoria por decisión unánime contra María Santizo el pasado 16 de septiembre. Valle ha hecho ocho defensas exitosas de su cinturón de la FIB y su pelea contra Ortiz marcará su tercera defensa como campeón unificado.

“Me siento sumamente feliz de defender mis títulos nuevamente en mi país de origen, Costa Rica, con mi gente que sé que está esperando ansiosamente mi regreso para pelear”, dijo Yokasta Valle.

“Saber que los escucharé gritar ‘¡Yoka! ¡Yoka! ¡Yoka!’ me motiva aún más. Esta pelea no será la excepción, especialmente peleando contra un boxeador mexicano que subirá al ring de manera agresiva. Anabel Ortiz es una gran peleadora a quien respeto mucho. He estado esperando pelear con ella durante años, ella es una ex campeona mundial con mucha experiencia, ha defendido sus títulos muchas veces y tiene el deseo de convertirse en campeona mundial una vez más. ¡Estoy listo para el 4 de noviembre!

La ex campeona Anabel Ortiz mantuvo el título mundial de peso mínimo de la AMB durante varios años e hizo 12 defensas exitosas del título. Fue vista por última vez en octubre de 2022 también contra María Santizo en una cartelera de Golden Boy Fight Night.

“Estoy muy feliz de pelear en otro país, Costa Rica, el hogar de un Campeón Mundial muy respetado”, dijo Anabel Ortiz. “Me quedé sorprendido y lleno de entusiasmo cuando recibí la noticia de que pelearía contra Yokasta. Ha pasado un año desde que pude pelear y no hay nada más motivador que saber que tienes la oportunidad de pelear un campeonato mundial”.

En las próximas semanas se anunciará más información sobre la cartelera.