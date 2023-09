Los excampeones mundiales Yordenis Ugás de Cuba y Mario “El Azteca” Barrios de San Antonio, Texas, intercambiarán metralla por el título interino de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el principal combate de respaldo de la mega cartelera “Canelo vs. Charlo”, que se llevará a cabo este mismo sábado, 30 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Canelo Promotions presentará el evento junto con Premier Boxing Champions, que será televisado por Showtime PPV y ESPN Latinoamérica.

Ugás y Barrios buscarán recuperar el cinto del campeonato en un enfrentamiento que verá al ex campeón de peso welter de la AMB, Ugás, enfrentarse al ex campeón de las 140 libras Barrios.

Cada peleador es llevado al ring por un entrenador de renombre, mientras que Ugás es guiado por el mejor entrenador Ismael Salas, Barrios entrena con el Entrenador del año 2022 de la revista Ring Magazine, Bob Santos.

Para Ugás y Barrios es un duelo que, de ganarlo, definirá el destino de sus carreras porqué podría ponerlo en carrera inmediata a desafiar al rey de todas las coronas en las 147 libras, Terence Crawford o en caso de que este ascienda de división de peso, como pareciera que será, el vencedor podría proclamarse campeón mundial regular al ser promovido por el organismo antes mencionado.

“Al final, se trata de tomar cada ronda tan en serio como la anterior. No doy nada por sentado. El objetivo es que todas y cada una de las rondas vayan en la dirección que quiero”, dijo Ugás en torno a este compromiso. “No estoy en el negocio de las predicciones, pero lo que hago es pelear contra peleadores de élite, dar lo mejor de mí en cada asalto y dejar que las cosas caigan donde caigan”.

“Estoy acostumbrado a estos ambientes de grandes peleas, pero es muy emocionante estar en la cartelera con una estrella tan grande como Canelo. Es una gran fuente de orgullo y planeo dar lo mejor de mí para todos los fanáticos que miran”, reiteró.

Barrios, por su parte, prometió dar un buen espectáculo este sábado. “Voy a aportar la misma intensidad que aporto en cada pelea. Ahora me siento mucho más cómodo y adaptado al peso. Me estoy preparando lo mejor que puedo. Tenemos un muy buen plan de juego que estamos preparando para Ugas. Es una pelea realmente dura, pero ese es el tipo de peleas que me gusta afrontar. Quiero seguir poniéndome a prueba a mí mismo y a mi habilidad y destreza en el ring”.

“Todo ha sido realmente bueno. He estado aquí en Las Vegas durante algunos meses para estar preparado. Mi mente y mi cuerpo están en buen estado en este momento. Es emocionante”, reiteró Barrios. “Creo que mudarnos aquí a Las Vegas era necesario. Me siento más alerta que nunca y más concentrada. Aquí hago tremendos entrenamientos. Ha sido muy beneficioso”.

Ugas-Barrios será uno de los tres combates que Showtime televisará como parte de su cartelera de PPV antes de que Álvarez (59-2-2, 39 nocauts) defienda sus títulos de peso súper mediano de la FIB, la AMB, el CMB y la OMB contra Charlo (35-1-1, 19 nocauts), campeón indiscutible de las 154 libras del boxeo.

Los jóvenes contendientes emergentes de peso mediano Elijah García (15-0, 12 nocauts) y Armando Resendiz (14-1, 10 nocauts) se enfrentarán en el intrigante combate y en otra batalla de alto riesgo entre los contendientes superwelter Jesús Ramos (20-0, 16 nocauts) y Erickson Lubin (24-2, 17 nocauts) también será parte de la transmisión de PPV de Showtime.