Es posible que Zhilei Zhang tenga que recurrir al “Plan C” dados los recientes acontecimientos en la división de peso pesado.

El contundente peso pesado zurdo de China viene de un emocionante y definitivo nocaut en el tercer asalto sobre Joe Joyce el mes pasado, una revancha de su primera pelea en abril, que Zhang también ganó por nocaut.

Después de la pelea, Zhang indicó que quería ponerse guantes contra el campeón del CMB, Tyson Fury, o incluso contra Oleksandr Usyk, quien posee los tres títulos de peso pesado restantes.

Pero esos planes no son probables, ya que se anunció la semana pasada que Fury y Usyk habían firmado un contrato para enfrentarse en Arabia Saudita por el campeonato indiscutible de peso pesado en diciembre o enero, a la espera del resultado del enfrentamiento de Fury el 28 de octubre contra el ex. El campeón de UFC Francis Ngannou.

En una entrevista reciente, Terry Lane, codirector de Zhang, dijo que ahora están buscando emprender otras peleas significativas para su cliente. Lane insinuó que existía la posibilidad de que Zhang, quien entrena en Nueva Jersey, pudiera pelear en Estados Unidos a principios del próximo año.

“No quiero divulgar demasiado, pero es posible que podamos pelear en Nueva York o Las Vegas en febrero”, dijo Lane en el canal de YouTube de GFunky Boxing junto con el coanfitrión David Duenez. “Podría haber algo que suceda antes de eso, pero nuevamente, ahora estamos en los planes B y C porque nuestro Plan A era Usyk o Fury. Y ahora están atados”.

Las otras opciones principales de Zhang son pelear contra Deontay Wilder o Anthony Joshua, pero aparentemente esos dos ex campeones todavía están en conversaciones para pelear entre sí.

“Para ir directamente al tema, queremos a Joshua y Wilder”, dijo Lane. “Creo que esos muchachos todavía están tratando de hacer esa pelea. Entonces, si quieren hacer eso, genial, lo que sea. Si quieren pelear, pelearemos con cualquiera de esos tipos, no hay problema”.

Si ninguno de esos nombres se materializa para Zhang, de 40 años, Lane dijo que agradecerían una pelea con un veterano como Joseph Parker o Luis Ortiz.

“A tipos como Parker o Ortiz, a tipos así”, dijo Lane. “Una vez más, es una especie de pelea provisional, pero Zhilei quiere grandes nombres, no quiere peleas fáciles. Quiere que grandes nombres, los nombres más importantes posibles, sigan adelante. Ese es solo él. Esa es simplemente su personalidad. No quiere victorias fáciles ni bandejas. Es un poco mayor, como todos sabemos. No quiere peleas que lo mantengan ocupado ni cosas así”.

Ortiz, de 44 años, de Cuba, no ha peleado desde que perdió por decisión ante Andy Ruiz en septiembre del año pasado.

Parker, de 31 años, ha conseguido dos victorias consecutivas desde que Joyce lo noqueó el año pasado.

Actualmente, Zhang es promovido por Queensberry Promotions, con sede en Londres, que tiene una asociación con Top Rank, con sede en Las Vegas.