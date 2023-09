Gilberto “Zurdo” Ramírez no estará tranquilo por mucho tiempo. Consiguió un título mundial en las 168 libras, y luego de ello conquistó una racha transitoria en las 175 libras, pese a que contra el ruso Dmitry Bivol no corrió con la misma suerte.

Bivol venció a un segundo mexicano por una victoria casi blanqueada, después de haber dominado a la superestrella del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez, en mayo de 2023. Aunque los promotores de Ramírez, Golden Boy Promotions, estaban confiados, las cosas no salieron como esperaban.

Luego del encuentro con el ruso, se organizó una pelea un poco más suave, Ramírez se enfrentó a Gabe Rosado, pese a esperar que le diera una pelea con rounds importantes y necesarios, para también impulsar su carrera, el cuerpo de Rosado no logró aguantar.

Pese a que el mexicano aun no se enfrenta en el límite de las 200 libras, tiene en mente ascender en un futuro. En caso de lograr aumentar peso con facilidad y sin complicaciones, se inclinaría por llegar a la división de peso pesado.

Estos objetivos podrían consolidarse en unos años. Sin embargo, simplemente con su intención ya ha puesto el ojo en uno de los más nombrados de la división, se trata de Anthony Joshua.

“Me quiero desafiar y ¿Por qué no pasar al peso pesado algún día? He practicado antes con pesos pesados ​​y me siento muy bien”, comentó Ramírez cuando se le preguntó si se atrevería a pelear con Joshua en el futuro.

Por el momento, no es una posibilidad. Actualmente, Joshua está concentrado en recuperar otro título mundial, por lo que Ramírez tendrá que sentarse a esperar y ver si más adelante hay un espacio y se interesan en él.

Sin embargo, no hay preocupación ni apuro por parte de Ramírez quien es este momento se concentra en su choque de guantes con Joe Smith Jr.

"Me estoy concentrando en esta pelea con Joe Smith Jr", concluyó el mexicano.