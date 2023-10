Gilberto “Zurdo” Ramírez aceptó, aunque no de fácil manera, su derrota ante el ruso Dmitry Bivol, no porque será un peleador aburrido, por el contrario, es una estrella libra por libra, pero Ramírez creía que tenía las condiciones para derribarlos, pero se dio cuenta que no era así.

Ramírez pudo haberse quitado el polvo, solucionar los problemas de ese momento y ascender nuevamente en la clasificación. Eso implicaría dolorosos recortes de peso. Pero, en lugar de seguir reduciéndose, Zurdo decidió incursionar en la división de peso crucero.

Zurdo debutó enfrentándose a su ex compañero de 175 libras, Joe Smith Jr. No fue fácil, pero Ramírez logró llevarse la victoria en el Cosmopolitan de Las Vegas. Nevada.

Este año, Ramírez no ha tenido un calendario ocupado, solo tuvo una aparición y es poco probable que se lleve a cabo otra pelea antes que se acabe el año, pero está evaluando las posibilidades para 2024 y mirar hacia un campeonato mundial.

“Convertirme en campeón mundial, el primer campeón mundial mexicano de peso crucero, es mi plan para el próximo año”, comentó Ramírez a Hot Boxing Minute durante una entrevista reciente cuando se le pidió hablar sobre sus planes para el año próximo.

Zurdo quiere plasmar su nombre en la historia del boxeo, y con el panorama del peso crucero desprovisto de nombres notables, está consciente que si sigue ganando, conseguirá una oportunidad por el título mundial más temprano que tarde.

“Quiero al campeón de la AMB o a Badou Jack”, sentenció Ramírez.