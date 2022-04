Chivas de Guadalajara: El gesto que Amaury Vergara no le perdona a Matías Almeyda

Cuando Marcelo Michel Leaño fue despedido de su cargo como entrenador en Chivas, la afición rojiblanca pensó al unísono en un mismo nombre: Matías Almeyda. El argentino dejó un gran recuerdo en la institución, luego de obtener varios títulos y entretener cada fin de semana con una propuesta ofensiva que cayó bien en el Rebaño Sagrado y garantizó competitividad durante su estadía.

Como si fuera poco, en las horas posteriores al despido de Leaño, San José Earthquakes anunció que Matías Almeyda rescindía su contrato con la institución, por lo que el entrenador argentino quedaba liberado para negociar con Chivas. No obstante, y aunque hubo contactos, todo hace prever que al menos por ahora, no habría regreso de Almeyda al Rebaño Sagrado. ¿Los motivos? Se desconocen. Pero esta podría ser una de las razones.

En una transmisión en vivo para redes sociales, el periodista David Medrano dio detalles de una discusión que el propio Matías Almeyda reconoció semanas atrás, con Amaury Vergara. “Lo que no le perdonan a Almeyda es que a la familia Vergara le quedó muy grabado los dos últimos partidos de Concachampions (2018), en semifinal y final, cuando estaba aquel desmadre de que no les habían pagado los premios económicos”, explicó el periodista.

En aquel entonces, el plantel de Chivas tomó una decisión para evidenciar su reclamo: “De aquella, el calentamiento de ambos juegos, el Guadalajara no lo hizo con la camiseta oficial. Se mandaron a hacer playeras sin marcas y eso metió a los Vergara en una bronca con la marca Puma. Eso no se lo han perdonado a Almeyda”, continuó. ¿Será ese antecedente uno de los motivos para que el entrenador argentino no regrese al Rebaño Sagrado tras la salida de Leaño?

Días de alivio en Verde Valle

De momento, Chivas ganó tranquilidad con el interinato de Ricardo Cadena, y la directiva puede pensar bien antes de tomar una decisión respecto al nuevo entrenador. El Rebaño Sagrado acumula tres victorias al hilo, después de semanas cargadas de tensión e irregularidad, las cuales tenían al equipo fuera de la zona de Repechaje. Ahora, incluso, Chivas jugaría ese encuentro como local en el Estadio Akron.