Mientras Chivas se encontraba en el Estadio Azteca disputando el encuentro que terminó con victoria 1-0 ante Cruz Azul, una noticia llegada desde Estados Unidos sacudió a la afición del Rebaño Sagrado. Según reportan desde el país vecino, Matías Almeyda ya negocia su salida con la directiva de San José Earthquakes, luego del empate del equipo, que no ganó en los primeros siete partidos de la Major League Soccer 2022.

Al término de aquel encuentro correspondiente a la MLS, también apareció en redes sociales un video de Matías Almeyda discutiendo con un aficionado de San José, por lo que la situación parece haber llegado a un punto de tensión muy alto. Además, el entrenador argentino viene evitando las ruedas de prensas previas a cada encuentro, haciéndose cargo de la multa correspondiente en esos casos.

El propio Matías Almeyda reconoció horas atrás que su relación con la directiva de San José es muy buena, por lo que al margen del contrato firmado, podría salir cuando así lo considere. Por supuesto, los rumores no hacen más que ilusionar a los aficionados de Chivas, que confían en tener de regreso al entrenador que los llevó a lo más alto del futbol mexicano por última vez. El banquillo permanece vacante tras el despido de Marcelo Michel Leaño.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado tiene competencia si desea tener a Matías Almeyda en sus filas. Y es que el argentino interesa también en otros lugares. El más importante, y que seduce al entrenador, es el de la Selección Chilena, que no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022 y por ende, busca una reestructuración a largo plazo. En el pasado, el “Pelado” reconoció que le tentaba la idea de dirigir a la Roja.

Se quedó con las ganas

Tiempo atrás, Matías Almeyda reconoció el interés de la Selección Chilena: "La verdad, estoy agradecido de la gente de Chile, a su director deportivo (Francis Cagigao), un gran profesional, y a su presidente (Pablo Milad). El esfuerzo que hicieron para contratarme, y la propuesta deportiva y económica, que era buena. Lo agradezco, lo quiero hacer público.Yo tengo algo firmado y nunca me he ido de un lugar peleado, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a eso. Lamentablemente me quedé con ganas. Me quedé con muchas ganas”, expresó. Por ende, la afición de Chivas no puede comenzar a festejar en caso de que se confirme su salida de San José Earthquakes.