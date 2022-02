El conflicto armado entre Ucrania y Rusia ya ha cobrado hasta el momento más de 50 vidas humanas, y esto por desgracia parece que apenas comienza después de que Vladimir Putin, Presidente de Rusia, advirtiera en un mensaje por televisión que cualquier intento de intervención contra los rusos tendría "consecuencias que nunca han visto en la historia", por lo que se ha convertido en un tema por demás serio, pero parece que en el futbol mexicano no lo toman como tal.

Por medio de sus redes sociales, Sofía, la novia del arquero mexicano, Sebastián Jurado, decidió que era buena idea tomar como tema de burla esta situación que tiene tenso a todo el planeta, y por ello ironizó en diversos casos con este conflicto, algo que no todos sus fans lo tomaron a bien, pues este momento es muy crítico para los habitantes ucranianos y rusos, así como para toda Europa, pues es una seria amenaza a la libertad.

En una de las publicaciones de “Sofía Jurado”, como se hace llamar en su cuenta de Twitter, la pareja del medallista olímpico de Tokio 2020 coloco: “La tercera guerra mundial ocurriendo y yo valorando si mi carrito de SHEIN llegará a tiempo”, en referencia a la famosa plataforma de venta de ropa para jóvenes, que se ha vuelto viral entre las nuevas generaciones, y que aprovechó para tomarlo como burla ante este conflicto.

Pero esto no fue suficiente para Sofía, pues la pareja del cancerbero de Cruz Azul creyó que también era buena idea hacer una burla más pero ahora usando a su madre como pretexto y mezclarlo con esta situación bélica, la cual no ha conseguido tener un freno por parte de la ONU o la OTAN, o algunos de los involucrados como Estados Unidos, pues el gobierno de Putin no está dispuesto a ceder.

Jurado volverá a tener acción

Por medio de su cuenta de Instagram,Sofía reveló que Sebastián Jurado tendría actividad en la Liga de Campeones de CONCACAF, en esta ocasión ante el Forge de la Premier League de Canadá, situación que desempolva al mexicano, después de llevar bastante tiempo en la banca y a la sombra del legendario Jesús Corona, quien no ha dejado la titularidad de los cementeros desde hace tiempo.