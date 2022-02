Después de derrotar como visitante por 1-0 al Club León, Cruz Azul se colocó como líder del Clausura 2022 de la Liga MX, y se prepara ahora para enfrentar a un golpeado rival como Necaxa. Sin embargo, la Máquina Cementera vive horas agitadas, Álvaro Dávila dejó de ser el presidente ejecutivo, y en su reemplazo, regresó Jaime Ordiales, quien estuvo fuera del club durante siete meses.

El drástico cambio fue confirmado por la propia institución este jueves por la tarde. Dávila dejó como legado un título de campeón, el del Clausura 2021, y un plantel muy competitivo de cara al Clausura 2022. Por lo pronto, la Máquina comparte el liderato junto a Atlas y Puebla, quienes se enfrentarán entre sí en la próxima jornada. Cruz Azul, por su parte, visitará esté sábado a Necaxa, quien ganó un partido y perdió tres.

Tito Villa no se guardó nada

La salida de Álvaro Dávila retumbó fuerte hoy en el mundo Cruz Azul, y las reacciones no tardaron en aparecer. Uno de los que se pronunció fue Emanuel Villa, ex atacante del club y hoy comentarista en TUDN: “¿Alguna vez podrán pensar un poquito en el club y en el aficionado? ¿O siempre les valdrá madre? ¡Ya no sé si es ego-poder o incapacidad! ¡Pero sí se que los que salen raspados son siempre los mismo”, apuntó en su cuenta de Twitter!

Ordiales nunca se fue

Según revelaron en Medio Tiempo, Jaime Ordiales no dejó Cruz Azul cuando Álvaro Dávila lo relevó de su cargo como presidente ejecutivo. Quien ahora regresa a dicha función, no siguió en el equipo pero sí en la Cooperativa, donde parte de su gentr fue enviada a Fuerzas Básicas. Ante la salida de Dávila, el club determinó un nuevo movimiento de piezas para que Ordiales sea su reemplazante.

Ángel Romero e Iván Morales, listos para debutar

Dos de las últimas incorporaciones de Cruz Azul se dieron en el ataque. En negociaciones importantes, la Máquina se quedó con dos talentos internacionales, como lo son el delantero paraguayo y el atacante chileno. Romero y Morales se perdieron el último encuentro ante León, pero podrían hacer su debut el próximo sábado, cuando la Máquina enfrente a Necaxa. Los futbolistas completaron los trámites correspondientes a la visa de trabajo, y ahora dependerá de Juan Reynoso el convocarlos u optar por que sigan con su puesta a punto.