Durante muchos años en épocas pasadas, el domingo a mediodía fue el horario por excelencia en el futbol mexicano. Actualmente ya nada más dos equipos de la Liga MX mantienen esa costumbre: los Pumas de la Universidad Nacional y los Diablos Rojos del Toluca.

Los Pumas y los Diablos Rojos además juegan en las plazas de mayor altitud en el futbol mexicano: la Ciudad de México con 2,240 metros sobre el nivel del mar y la ciudad de Toluca con 2,660 metros. Estas condiciones no son favorables para el futbol mexicano, consideró el delantero francés André-Pierre Gignac.

En entrevista para TUDN, donde habló ampliamente de diversos temas, André-Pierre Gignac expuso sin titubear que "jugar en la altura, a mediodía en C. U. o en Toluca no es nada padre para el espectáculo en la Liga, hay que decir las cosas y no tengo nada en contra de esos clubes".

A más de siete años de su llegada al futbol con los Tigres, equipo con el que acaba de renovar contrato, André-Pierre Gignac comentó que cuando juega en la altitud ante Pumas y Toluca "la verdad que ya me siento mejor, pero los 15 o 20 minutos te cuesta, después es mejor, pero eso fue lo más difícil de la adaptación de los clubes rivales”.

La máquina secreta de Andre-Pierre Gignac

Previo al partido de Tigres contra Cruz Azul, André-Pierre Gignac reveló que para ayudarse en su adaptación a la altitud de la Ciudad de México y de Toluca adquirió un aparato especial: "Cuando supe que había una máquina donde se podía trabajar en la altura y la compré, hice una inversión".