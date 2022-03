Drive to Survive en Netflix: A Checo Pérez no le gustó la nueva temporada

En consonancia con la nueva temporada de Fórmula 1 que dará inicio este fin de semana con el GP de Bahréin, Netflix estrenó la cuarta temporada de una de sus series más codiciadas: Drive to Survive. La misma se lanzó el viernes 11 de marzo, y narra todo lo sucedido en el Campeonato Mundial de 2021 que consagró a Max Verstappen.

Checo Perez ha reconocido ser un gran admirador de la serie, pero en esta ocasión, parece que al mexicano no le gustó nada el estreno de la nueva temporada. En diálogo con ESPN, el piloto tapatío explicó: “Sinceramente creo que tenían la mejor temporada en la historia de la Fórmula, y no fue la serie que esperaba, la verdad que no me gustó”.

En 2021, el compañero de Checo Perez, Max Verstappen, se quedó con un título inolvidable, luego de un año de mucha adrenalina y polémica, en el que acabó por superar a Lewis Hamilton en una última vuelta para el infarto. Por eso, Checo sostiene: “Esperaba mucho más. Había mucho material para haber hecho sin duda la mejor serie. Sin duda otras temporadas fueron mejores”.

Asimismo, el piloto mexicano admite que no terminó de ver la nueva temporada completa, pero parece muy seguro sobre cuál es su veredicto final. Seguramente, uno de los puntos a criticar de la temporada fue la ausencia de Max Verstappen, quien prefirió bajarse porque no quedó conforme con la imagen que se creó sobre él en diversos capítulos.

Checo en Drive to Survive

Aunque su protagonismo es breve, el piloto mexicano aparece en seis de los diez capítulos de la nueva temporada estrenada en Netflix. Checo Perez jugó un rol importante a la hora de ayudar a su compañero Max Verstappen, y por eso sus principales apariciones se dan en los capítulos 2, 3, 6 y 8.