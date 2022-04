El próximo circuito de la Fórmula 1 lucirá importantes modificaciones en su aspecto, después de dos años sin formar parte del calendario por culpa de la la pandemia. ¿Habrá o no más adelantamientos?

Después de una temporada apasionante, con Max Verstappen y Lewis Hamilton como protagonistas de una intensa contienda por el título mundial, el nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1 dio inicio con dos carreras vibrantes y cambiantes, en las que Ferrari demostró que este año puede aspirar a grandes objetivos, mientras que Red Bull, y sobre todo Mercedes, afrontan momentos de reestructuración.

Después de lo que fue la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde Checo Pérez terminó en el cuarto lugar, la Formula 1 prepara lo que será la tercera jornada, a disputarse en Australia, en un circuito que no formó parte del calendario en los últimos dos años, debido a la pandemia. El circuito de Albert Park presentará modificaciones en su trazado y los pilotos ya han dado su opinión.

Históricamente, el circuito de Australia es uno de los más complicados para realizar adelantamientos. Sin embargo, con la nueva generación de coches, se trabajó también para modificar aquel aspecto, y para este año, siete de las 16 curvas tendrán modificaciones, mientras que otras dos fueron eliminadas. La mayoría contará con ampliaciones para que haya más espacio de cara a adelantamientos.

Además, la FIA anunció que habrá cuatro zonas de DRS. De esta manera, pilotos como Fernando Alonso y Max Verstappen dejaron su opinión respecto a los cambios. El español reconoce la modificación pero no espera milagros ni cambios bruscos: "Me gusta el circuito y aunque es bastante difícil adelantar, se han hecho cambios para mejorar esto, así que veremos cómo se desarrolla todo. Creo que está claro que no vamos a ver el mismo nivel de adelantamientos que presenciamos en Baréin y en Arabia Saudí, pero con estos coches nuevos parece más fácil seguir, así que en teoría debería ser más fácil adelantar aquí que antes".

Por su parte, Verstappen, último campeón mundial, se mostró optimista y señaló cuál es el cambio más importante en el circuito: "Será interesante ver las actualizaciones del circuito, creo que marcarán una gran diferencia, sobre todo en la curva 6 en la que existe el cambio más significativo. Debería haber más oportunidades de adelantamiento, lo que siempre es positivo". Semanas atrás, Checo Pérez dijo no estar del todo conforme con la nueva apariencia de Albert Park.