El nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1 dará inicio el próximo domingo con el Gran Premio de Bahréin, luego de que Max Verstappen se quedará en la edición anterior en un certamen apasionante, combatido palmo a palmo con el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial. Ahora, todo indica que ambos pilotos volverán a protagonizar una reñida competencia para quedarse con el título.

Justamente, Lewis Hamilton anunció una importante noticia de cara a la nueva temporada, en la que no sólo estrenará nuevo monoplaza, sino que también tendrá una modificación en su nombre de pila. El británico dio a conocer que lleva a cabo los trámites para cambiarse el nombre. “Estoy realmente orgulloso de mi apellido Hamilton. Ninguno de vosotros sabrá seguramente que el apellido de mi madre es Larbalestier y estoy a punto de poner eso en mi apellido”.

Hamilton dio a conocer esta información en la Expo de Dubai, pero ahora habrá que aguardar si será Lewis Larbalestier o Lewis Hamilton-Larbalestier, ya que no precisó más detalles, aunque afirmó: "No entiendo muy bien que cuando la gente se casa, la mujer pierda su apellido. Quiero que mi madre aparezca con el apellido Hamilton. Ojalá todo se solucione pronto. No será para este fin de semana, pero estamos trabajando en ello".

Por lo pronto, es un hecho que el nuevo nombre no se estrenará en el Gran Premio de Bahreín, lugar donde los rendimientos de Lewis Hamilton no han sido los esperados durante los últimos entrenamientos de preparación. De hecho, el británico fue bastante pesimista en su visión sobre la nueva temporada: "Es un poco pronto, pero ahora mismo no creo que al principio vayamos a competir por victorias”.

Espera poder mejorar

Asimismo, el siete veces campeón mundial confía en el trabajo de su equipo para llegar de la mejor manera al Gran Premio de Bahréin: “Hay potencial en nuestro coche para conseguirlo, sólo tenemos que aprender a ser capaces de extraerlo y solucionar los problemas, que es en lo que estamos trabajando. Todo el mundo está haciendo un trabajo increíble en la fábrica, trabajando tan duro como pueden, pero tenemos algunos obstáculos que superar”.