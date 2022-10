Los compromisos de la Copa del Mundo Sub 17 Femenina continúan y este sábado 15 de octubre, España se cruza contra su similar de México en un choque que hace parte del Grupo C de este campeonato.

La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunos países en Sudamerica; en terreno mexicano podrá verse por VIX+ y en Estados Unidos, la pantalla de FUBO TV, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 2, Fox Soccer Plus, Foxsports.com, FOX Sports Appestará con los detalles de este cruce internacional.

Este nuevo juego de la contienda global se estará disputando en el Estadio DY Patil en un evento del que se espera exhibición de buen juego.

Las europeas quieren mantenerse en el sendero de la victoria y llegan a esta confrontación luego de haberle ganado 1 a 0 al plantel de Colombia. México, entre tanto, tuvo un tropiezo y buscará recuperarse ante un rival que no le permitirá jugar con tranquilidad.

+¿Cuándo se enfrentarán España y México por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este sábado 15 de octubre en el Estadio DY Patil.

Horario y TV por países

Argentina: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 10.15 horas SIN TV

Brasil: 11.15 horas por SIN TV

Chile: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO y CARACOL TV

Ecuador: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 09.15 horas por VIX+

Paraguay: 11.15 horas SIN TV

Perú: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 10.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 07.15 horas PT / 10.15 horas ET por FUBO TV, Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Foxsports.com