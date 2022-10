Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 27 de octubre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

Es momento de buscar los medios para acrecentar tu patrimonio, basta de juegos y de perder el tiempo, eres un signo del zodiaco que busca siempre ir para adelante pese a lo complicado que pueda resultar hacerlo pues, ahora que está por terminar otro mes y se acerca la recta final del año, es cuando tu energía se renueva y te impulsa a hacer todo aquello que siempre quisiste hacer y no te atreviste.

TAURO

Un tema legal que te quitaba el sueño se va a resolver favorablemente, por lo que deberás estar preparado para recibir las buenas noticias, estas no llegan muy a menudo en la vida y por ello se debe dar gracias en todo momento para que la abundancia continue en nuestra vida, vístete con colores ocre día para que la energía buena se quede contigo.

GÉMINIS

Llevas mucho tiempo buscando el camino que estás pisando ahora mismo, recuerda que en la vida el éxito nunca es lineal por lo que hay que caerse para aprender a valorar lo que tenemos sin que debas quedarte en el suelo, eres un signo del zodiaco algo dramático y sueles llevar al extremo situaciones que sin duda se pueden resolver hablando con las personas que están involucradas pero, hasta que no entiendas esto, ese sentimiento de incomprensión se quedará contigo, trata de caminar durante la mañana para recibir los rayos del sol.

CÁNCER

Llegaste a una etapa en tu vida donde no estas dispuesto a tolerar cosas a medias, ni el amor, ni el dinero, por lo que ahora buscas donde plantarte para florecer y, debes saber que hoy es un buen día para buscar esos horizontes que te motiven nuevamente a crecer en todos los ámbitos, lo que se arruga es la piel y nunca el espíritu combativo y líder que caracteriza a las personas de este signo del zodiaco.

LEO

Trata de no llevar la contra a las personas que quieres pues, eres un signo de fuego y tus palabras podrían quemar a la otra persona, recuerda que siempre es mejor mantener la calma que arrepentirnos por cosas que dijimos y que realmente no sentimos, si mejoras en este ámbito de tu vida, lo demás será pan comido para ti Leo, eres un signo del zodiaco que todos siguen y por ello debes siempre ser un buen ejemplo.

VIRGO

En esta época del año existe una energía especial en el aire, este signo del zodiaco la percibe y trata de fluir con ella, si quieres alcanzar la abundancia este día trata de sentir como recorre la energía tu cuerpo, desde tu cabeza, hasta los dedos de los pies, todo tiene frecuencia y se mueve, si entiendes esto estarás entendiendo uno de los grandes principios de la vida, una muy buena lección que te dan los horóscopos pues, el dinero va y viene pero, la sabiduría se queda contigo para siempre.

LIBRA

Tu mejor época del año se terminó, es momento de agradecer por todo lo bueno que llegó a tu vida y también por lo malo pues, te enseñó grandes lecciones, es por ello que las predicciones de Mhoni Vidente señalan que este día podrías tener un golpe de suerte relacionado con los juegos de azar, trata de jugar con el 7 y con el 11 para que la suerte se multiplique a tu favor y puedas alcanzar un gran objetivo para comenzar tu nuevo año solar.

ESCORPIO

La temporada de Escorpio comenzó y se siente en el aire, por ello los horóscopos de Mhoni Vidente dicen que este día podrías conocer a alguien muy afín a tus intereses, podría ser del signo Piscis o Sagitario, con quien te sentirás en plena confianza y con ganas de comenzar algo, puede ser pasajero o permanente, lo importante es que disfrutes esta etapa del año y le des rienda suelta a tus emociones pues, te lo mereces y haz trabajado mucho para conseguir sentirte como te sientes ahora, no queda más que ver al frente y sonreírle a la vida.

SAGITARIO

Tendrás un rencuentro con alguien del pasado, este personaje formó parte de tu vida pero ahora no tiene cabida, recuerda que el pasado no tiene nada nuevo para contar y que por algo pasan las cosas, mejor fluye y deja que la vida siga su cause, trabaja para mejorar todos los aspectos de ti mismo, recuerda que nadie más hará nada que no hagas tú, así que ya conoces la dirección sólo elige con cuidado los pasos que seguirás.

CAPRICORNIO

Deberás tener mucha paciencia pues un trámite que tenías atorado se está resolviendo favorablemente pero aún necesitas algún tiempo, trata de meditar y no pensar en ello este día, es mejor que salgas a dar un paseo con tu mascota y te distraigas un poco.

ACUARIO

Será un día que podrás recordar por mucho tiempo debido a que se perfila un fin de año con muchas bendiciones para ti y los tuyos, si alguien te cuenta algo es por que te aprecia y no por presumir, alegrarse de los logros de otros también es ganar en la vida pero pocos se animan a hacerlo, tu debes ser más listo y comenzar con este habito tan sano en tu vida.