En el partido correspondiente a la Jornada 24 del campeonato 2022/23 de la Serie A, el Cremonese derrotó 2-1 a la Roma en el Estadio Giovanni Zini y obtuvo su primer triunfo en todo el torneo. Así es: recién ahora pudieron sumar de a 3 puntos, lo celebraron como un verdadero título y sueñan con lograr la permanencia. ¿Habrá milagro?

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana, fue titular y disputó los 90 minutos a un muy buen nivel. Aún así, cometió un grave error que le permitió al conjunto dirigido tácticamente por José Mourinho igualar el encuentro a los 25 minutos del segundo tiempo. Para su fortuna, el equipo encontró nuevamente la ventaja y consiguió la victoria en la agonía...

Con el duelo 1-1, Pipe quedó como último hombre del Cremonese y no se percató que un delantero rival picó a sus espaldas. No solo que perdió la marca, sino que fue el defensa que lo habilitó. Leonardo Spinazzola no falló en la definición y estampó el empate parcial, lo que generó la amargura del ex-Pumas UNAM.

Sin embargo, los locales tuvieron recompensa por el gran partido que hicieron y encontraron el 2-1 a los 37 minutos. Daniel Ciofani, experimentado delantero de 37 años, cambió penal por gol y provocó la locura de los fanáticos en el Estadio Giovanni Zini. Por fin los de Lombardía pudieron ganar: ahora están a 8 puntos de Spezia, primer equipo en salvarse del descenso.

Los números de Johan Vásquez vs. Roma

Johan Vásquez, que por gran momento del partido marcó a Paulo Dybala, campeón del mundo con Argentina, registró según SofaScore: 10 despejes, 4 duelos ganados sobre 8, 1 falta cometida, 1 falta generada, 45 toques de balón, 22 pases correctos sobre 32 (69% de precisión)