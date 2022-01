Como en cada mercado de pases, los equipos de la Liga MX tuvieron altas y bajas en su plantel, de cara al nuevo certamen. Uno de ellos, Toluca, perdió a un referente, con mucho talento y experiencia en el ámbito local, como lo es el mediocampista argentino Rubens Sambueza.

Ignacio Ambriz asumió la conducción técnica de los Diablos Rojos, y no fueron pocas las especulaciones acerca de que su llegada influyó en la salida de Rubens Sambueza. En las últimas horas, el entrenador conversó con Marca Claro y dio su parecer sobre aquella salida.

El estratega negó tener una mala relación con el futbolista, e insistió: “Sería una buena pregunta para todos los que estamos dentro del Toluca. Yo nunca me he peleado con Rubens. Al contrario. Es un tipo que respeto y sigo admirando porque sigue dejando mucha calidad dentro de la cancha”.

Asimismo, Ambriz dejó en claro que su opinión no es la única que cuenta dentro de la institución: “A mí me contratan muchas veces para tomar decisiones. A veces las tiene que tomar Francisco (Suinaga), las tiene que tomar Toño Sinha, las tengo que tomar yo. Y bueno, dentro de lo que nosotros buscábamos, así como se fue Ríos, Salinas, Pardo, también le tocó a Rubens y no me queda más que desearle lo mejor”, reflexionó el entrenador.

De todas formas, Ambriz insistió en que nunca tuvo un problema con Sambueza, e incluso instó a que se le pregunte también al propio jugador: “De ahí a que esté peleado con él, como tanto dice la prensa, en lo más mínimo. Le puedes preguntar a él”, manifestó.