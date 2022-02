Este sábado, la quinta fecha del Clausura 2022 de la Liga MX enfrentará a dos equipos que necesitan sumar para salir de los últimos puestos. Santos Laguna y el Club América comparten el penúltimo lugar, con apenas un punto y sólo por encima de Mazatlán, que todavía no puntuó. Las Águilas tienen un partido menos, pero la presión crece alrededor del entrenador argentino, Santiago Solari.

En caso de perder, el Club América podría repetir una situación que le trae muy malos recuerdos, más allá de que también el ciclo de Santiago Solari necesita sumar de a tres. El argentino, de hecho, prepara una importante modificación táctica. Por su parte, Pedro Caixinha también necesita que su equipo levante cabeza, y para eso, necesitará una buena versión de una de sus figuras: Brian Lozano.

El uruguayo dialogó con Mediotiempo y habló sobre su estadía en el Club América, donde sólo disputó el Clausura 2016, antes de ser cedido a Nacional y a Santos Laguna, donde se consolidó como un referente del equipo. “Siempre estaré agradecido. Lamentablemente no fue un paso como hubiera querido. No tuve las oportunidades que hubiera querido”, expresó el atacante sobre su etapa en las Águilas.

“Luego tuve una lesión que me alejó de las canchas como cuatro meses y después el club decidió prestarme, y en Santos me dieron la confianza que necesitaba”, recalcó. Con América, Brian Lozano apenas disputó nueve partidos, sin poder registrar goles ni asistencias. Por aquel entonces, casi no contó para el entrenador Ignacio Ambríz: “No sé si (faltó) confianza, es el pasado y me dieron la oportunidad de venir a México para dar un gran salto y no se dio como hubiera querido, pero ahora disfruto de mi estadía en Santos Laguna”, analizó.

Su etapa en Santos Laguna

En cambio, con la camiseta de Santos Laguna, contabiliza 24 goles y 27 asistencias en 135 encuentros disputados. Brian Lozano reconoce sentirse a gusto con su actual entrenador, Pedro Caixinha: “Me gusta el estilo de juego que tiene, me gusta donde me pone dentro del campo y la confianza que me tiene me gusta y espero que el equipo pronto se sienta confiado”, reflexionó el uruguayo. Además, avisa: “No considero que ahorita esté en mi mejor nivel porque todo es un proceso. Vengo de una lesión fuerte y uno debe tener paciencia”.