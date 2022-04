Por la fecha 15 del Clausura 2022, Tigres cayó en su visita a Necaxa, por 2-0, producto de los goles de Rodrigo Aguirre y Alonso Escoboza. Los dirigidos por Miguel Herrera llegaron a ese encuentro como líderes del certamen junto a Pachuca, pero tuvieron un inesperado y duro traspié que ahora los deja en segundo lugar. Al término del partido, el Piojo cargó contra el VAR y ahora podría recibir una sanción.

En conferencia de prensa, el entrenador de Tigres se mostró molesto al ser consultado sobre los puntos débiles de su equipo, y respondió con la jugada del primer gol de Necaxa, para el que reclamó offside. Miguel Herrera lo hizo, además, con la respectiva imagen que generó polémica, argumentando que aquella acción cambió el partido y volvió cuesta arriba la jornada para sus dirigidos.

Ahora, la Comisión Disciplinaria prepara un castigo para Miguel Herrera por aquellas recriminaciones pública hacia el manejo del VAR en el Necaxa-Tigres. La sanción sería, por un lado, económica: 900 mil pesos por sus dichos en conferencia de prensa. Por otro lado, el Piojo no podría estar en el banco de suplentes en el próximo partido de su equipo, justamente frente al América, su antiguo club, por la fecha 16 del Clausura 2022.

Herrera dejó en clara su falta de confianza para con aquellas personas que están a cargo del funcionamiento del VAR, aunque no se opone en sí a la mera tecnología. La jugada generó polémica y el entrenador ya sabía de antemano que su reclamo público podía traerle consecuencias: “Habrá una llamada de la Federación para que me llame la atención Culebro (Maurixio) y está bien, me la como, y si me tienen que multar, que me multen”.

Los dos mejores de la tabla general

En la próxima jornada, Tigres y América se verán las caras, en un encuentro que enfrentará a los dos mejores equipos de la tabla anual. Y es que América lideró la fase regular en el Apertura 2021, mientras que Tigres fue cuarto y es escolta en el Clausura 2022. Los Felinos lideran la tabla general con 60 puntos, y las Águilas se ubican por debajo con 57.