El ex Tigres no será tenido en cuenta en Atlanta United.

Tras su paso por Tigres, Jurgen Damm no ha logrado hacer pie en el futbol estadounidense. El carrilero derecho, que supo representar a la Selección Mexicana, ya no entra en los planes del Atlanta United, donde disputó dos temporadas. Sin embargo, hasta el momento no aparecen ofertas, por lo que el jugador medita un posible regreso a la Liga MX.

Gonzalo Pineda, entrenador del equipo estadounidense, se encargó de confirmar que Jurgen Damm no será tenido en cuenta: “En este momento no está en los planes del equipo. Está entrenando solo y, por supuesto, estamos agradecidos con Jurgen por lo que ha aportado al equipo. En este momento estamos buscando ir en una dirección diferente. Mi esperanza es que la directiva y su agente encuentren lo mejor para él”.

Sin embargo, el futbolista de 29 años aún tiene contrato por la institución, aunque para encontrar equipo, todo indica que Jurgen Damm deberá resignar parte del salario que hoy percibe. De momento no ha llegado a una resolución para rescindir su contrato con Atlanta United, lo cual volvería más sencillas las negociaciones. Además, la ventana para incorporar jugadores libres cierra en marzo para la Liga MX.

Según los rumores, dos clubes de la Liga MX habrían intentado fichar a Jurgen Damm, pero Atlanta United pidió tres millones de dólares por su ficha. Según reportan en TUDN, Chivas y Santos Laguna estarían dispuestos a hacerle sitio al ex jugador de Tigres. Sin embargo, no habría que descartar otras posibilidades, como la de FC Juárez, donde el entrenador, Ricardo Ferretti, le conoce muy bien. También Pachuca, donde saltó a la elite, sería otra opción para el veloz futbolista.

Los números de Damm con Atlanta United

Damm llegó en 2020 al conjunto estadounidense, tras una larga etapa en Tigres UANL. Con el equipo rojo y negro, disputó sólo 950 minutos, distribuidos en 27 encuentros. En dicha cantidad, marcó un gol y dio cuatro asistencias. Sin embargo, durante el último curso, el mexicano ni convirtió ni asistió en los diez partidos que vio acción.