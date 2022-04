Después de postularse para la Selección Mexicana, y de arrepentirse tan solo unos días más tarde, Miguel Herrera atraviesa un gran presente como entrenador de Tigres. Los Felinos son líderes del Clausura 2022 junto a Pachuca, y juegan un futbol ofensivo que les permite aprovechar las bondades de su plantilla. Por estos motivos, de hecho, son uno de los grandes candidatos para consagrarse campeones de la Liga MX.

En su última conferencia de prensa, el Piojo Herrera dejó en claro que se encuentra muy conforme con la situación de su equipo. De hecho, pese a dirigir otros planteles con muy buenos jugadores, como América y Rayados, se inclinó por su actual grupo de jugadores. Asimismo, también rememoró otras etapas de su carrera como entrenador, donde también aprendió mucho pese a no tener buenos resultados.

Herrera realizó un balance de sus preferencias como entrenador, y explicó: "Cuando empecé de técnico soñaba con que el equipo me hiciera caso y plasmara lo que quería dentro de la cancha, las partes ofensivas y defensivas, los recorridos, el juego de la pelota, el balón parado, todas esas cosas que uno tiene en la cabeza que trata de plasmar con el trabajo semanal, previo a un partido”. Además, sacó pecho de su trabajo: “Me enorgullece porque todos los equipos que he dirigido lo han hecho”.

Asimismo, el Piojo no dudó en considerar a su actual plantel como el mejor que le ha tocado entrenar: “Soñar con un plantel vasto, pues me ha tocado dirigir al América, Monterrey, hoy Tigres, con un plantel muy vasto, el más vasto que me ha tocado dirigir”, explicó. Sin embargo, también se acordó de sus otros equipos: “Pero no puedo decir nada del Atlante, Tijuana, el mismo Tecos, entonces contentos y a gusto, el Veracruz me dejó una enseñanza muy grande, que no todo era para delante y saber ordenarse atrás", aclaró.

Encantado con el momento de Tigres

Tras la última victoria, ante Toluca, los universitarios quedaron líderes, por lo que Herrera destacó la conexión con la grada: "Estoy contento con lo que veo en la cancha, la conexión con los aficionados no solamente es mía, es de los muchachos con la tribuna y la tribuna con los muchachos, con lo que se llama Tigres, ellos vienen a apoyar a su equipo, esté quien esté o quien lo represente en la cancha, por algo son los Incomparables. Nosotros estamos siendo alentados por la mejor afición del país, nos vemos contagiados por ellos. Estoy contento y agradecido con el apoyo que le ha dado la gente a mis jugadores", afirmó el entrenador.