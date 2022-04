Pumas UNAM festejó este domingo una victoria muy importante, por 2-0 ante Monterrey. Los goles llegaron sobre el final, luego de que el equipo dirigido por Andrés Lillini jugara toda la segunda mitad con uno menos debido a la expulsión de Juan Ignacio Dinenno. Con los tres puntos, los universitarios escalaron varias posiciones en la tabla y se ilusionan con estar en la Liguilla, mientras que Rayados quedó en cuarto lugar.

Parece claro que a pesar de la alegría que significó la victoria, las energías de Pumas permanecerán enfocadas en la final de Concachampions ante Seattle Sounders, donde el próximo miércoles 27 de abril se jugará el partido de ida en suelo mexicano. Sin embargo, también hay interrogantes de cara a futuro, como la continuidad de Andrés Lillini y el armado de plantel de cara al próximo semestre. Los rumores de mercado comienzan a ganar terreno.

En medio de la transmisión del choque entre Pumas y Monterrey, el comentarista Kikín Fonseca develó que podría darse un intercambio de futbolistas entre los equipos universitarios. Uno de los protagonistas sería Alan Mozo, lateral derecho de Pumas, que pasaría a formar parte de la poderosa plantilla Tigres UANL. Por su parte, Andrés Lillini vería reforzado su ataque con la llegada de Nicolás López.

Alan Mozo es uno de los futbolistas más importantes de la Liga MX en su posición, a tal punto de que su ausencia en la Selección Mexicana es uno de los aspectos que se le critican a Gerardo Martino, ya que en Pumas muestra desde hace varias semanas un buen nivel. En cambio, Diente López cuenta muy poco para Miguel Herrera en Tigres, por lo que la directiva vería una buena posibilidad de desprenderse de un importante salario.

¿Es posible el intercambio?

Aunque en la transmisión del Pumas-Monterrey plantearon la posibilidad como cercana a concretarse, por el momento no ha habido charlas para llevar a cabo el intercambio. Puntualmente, a Tigres parece interesarle mucho el nombre de Alan Mozo, mientras que Pumas no tiene entre sus objetivos al Diente López, pero en caso de negociaciones entre ambos equipos, la opinión de Lillini podría ser importante de cara a reforzar el equipo. El uruguayo, de hecho, podría ser un delantero muy complementario con Juan Ignacio Dinenno, por lo que el intercambio no debe descartarse.