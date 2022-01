Cada vez falta menos para que llegue el Mundial de Clubes, certamen que se disputará en Emiratos Árabes Unidos, y en el que Rayados buscará llegar lo más lejos posible. Al margen del plantel con el que afrontará el torneo, el club dio a conocer una llamativa incorporación.

César “Chelito” Delgado, futbolista que sabe lo que es disputar dicha competición con la camiseta de Monterrey, se sumará a la delegación en condición de embajador. Así lo confirmaron las redes oficiales de la institución.

“Sinceramente ser embajador de Monterrey es para mí un placer, un halago, una satisfacción muy linda”, señaló el ex delantero argentino. Además, reconoció: “No me lo esperaba. Me sorprendió”. En el pasado, el Chelito supo marcar cinco goles en tres ediciones diferentes del Mundial de Clubes.

“Me da ganas de estar y jugar, pero esa etapa ya pasó. El Mundial de Clubes me transporta a esa participación y esas cosas lindas. Hay muchos jugadores que tienen historia en el club, y yo por participar en el Mundial de Clubes, me ponen en este lugar y lo disfruto”, agregó el ex atacante, que se retiró del fútbol en julio de 2018.

Delgado jugó para Rayados desde 2011 hasta 2014, lapso en el que se dio el lujo de disputar tres ediciones de dicha competición. Este año, Monterrey debutará el 5 de febrero, ante Al Ahly, en un certamen en el que también estarán Al-Jazira, Chelsea, Auckland City, Al Hilal y Palmeiras.