Toluca vs. Monterrey: figura de Rayados se perderá el juego de este miércoles en el Estadio Nemesio Diez

En el encuentro postergado de la jornada 4, Toluca y Monterrey buscarán tres puntos que le den mayor tranquilidad en la tabla de posiciones y los acerque a la Liguilla del Clausura 2022. Los Diablos Rojos llegan con confianza tras vencer a uno de los anfitriones del certamen, como lo es el Club Puebla. Por su parte, Rayados no vio acción esta fecha, tras postergarse su encuentro ante Chivas en el Estadio Akron.

Semanas atrás, cuando la Liga MX daba inicio a un nuevo certamen, Monterrey postergó sus compromisos por el torneo local para partir rumbo al Mundial de Clubes 2022, donde la actuación del equipo fue decepcionante y acabó por costarle la salida, días más tarde, a Javier Aguirre. Ahora, con Víctor Manuel Vucetich en el banco de suplentes y algunos resultados que devolvieron confianza, Rayados busca ratificar su mejora.

No obstante, para dicho enfrentamiento ante Toluca, Rayados no podrá contar con una de sus principales figuras. Rogelio Funes Mori no llegó a recuperarse y seguirá fuera de las canchas. Semanas atrás, Monterrey sacó un comunicado de prensa para informar la lesión del delantero argentino nacionalizado, donde se determinó una “lesión miofascial de recto femoral del muslo derecho”.

La lesión está costándole a Rogelio Funes Mori una prolongada actividad en un momento decisivo del certamen: ya se perdió el duelo ante Mazatlán, el Clásico Regio y la última fecha de Eliminatorias Concacaf, donde la Selección Mexicana igualó ante Estados Unidos, pero derrotó tanto a Honduras como El Salvador para sellar así su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Su último partido, entonces, fue el 5 de marzo, con victoria y gol ante América.

Otras ausencias

Además de Rogelio Funes Mori, Vucetich tampoco podrá contar con Rodolfo Pizarro, quien sí estuvo presente en la derrota ante Tigres, por el Clásico Regio, pero sufrió un desgarro muscular que le demandará un mes de recuperación. La otra ausencia ya es bien conocida, ya que Duván Vergara sufrió hace ya dos meses una grave lesión que lo marginará para lo que resta del Clausura 2022.