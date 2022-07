El youtuber realizó una polémica acusación, aunque no señaló al responsable de la misma.

En estos tiempos, es imposible no ver una transmisión de la Liga MX que tenga publicidad de las casas de apuesta. Incluso, algunos equipos tienen como patrocinador principal a las mismas, lo cual ha derivado en discusiones sobre los conflictos de intereses.

La FIFA ha intentado alejar estos negocios lo máximo posible del balompié, sabiendo que arreglar partidos es probablemente la pena más grave que puede darse en el deporte. Pese a esto, la injerencia e inversión de dichas empresas parece ser cada vez mayor, al menos en México.

Uno de los youtubers más conocidos de México es Werevertumorro, que en la actualidad enfoca su contenido en futbol y las apuestas. Gabriel Montiel fue invitado al canal de Youtube de Franco Escamilla, donde hizo una polémica revelación.

De acuerdo a Werever, había un arquero en el Máximo Circuito que apostaba en sus partidos: "Hay jugadores que apuestan. Yo con este jugador que no te voy a decir quién es... Es un jugador que ha cometido muchos errores, tanto así que no está jugando. No es que la gente sepa, pero este güey apostaba. Era portero", confesó.

A través de este clip que se ha hecho viral en las redes sociales, los aficionados comienzan a especular quién es el guardameta al que se refiere el famoso youtuber. Al no existir pruebas ni nombres, resulta muy difícil comprobar que las graves acusaciones del exintegrante del Werevertumorro Crew son ciertas.