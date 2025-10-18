En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados recibe a Pumas UNAM con la meta de ganar para no quedarse afuera de la pelea por el liderato de la tabla de posiciones. El partido será este sábado 18 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe.

Para este compromiso, el entrenador Domenec Torrent no contará con una pieza que llegó para ser importante. El atacante Anthony Martial estará ausente e integrará el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, su exclusión del equipo es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Anthony Martial en Rayados vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, Lucas Ocampos se suma al equipo titular y estará junto a Germán Berterame y Oliver Torres conformando un tridente de ataque. El jugador buscará valer sus minutos para tener consideración de cara al futuro del equipo ante la competencia que puede ofrecer el francés.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Rayados sin Anthony Martial?

Sin Anthony Martial el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Mele; Chávez, Guzmán, Moreno, Arteaga; Medina, Ambriz, Rodríguez; Torres, Ocampos y Berterame.

