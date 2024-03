La presencia de Antonio Mohamed en México en los últimos días causó revuelo y rápidamente comenzó a rumorearse sobre la posibilidad de que el DT argentino pudiera reemplazar a Fernando Gago en Chivas o a Roberto Siboldi en Tigres.

Recordemos que el Turco Mohamed no dirige en la Liga MX desde diciembre del año pasado, cuando decidió irse por voluntad propia de Pumas. Pese a los rumores, el entrenador argentino se encargó de desmentir las especulaciones.

Turco Mohamed declaró que nunca dirigiría a Tigres

“Leí todos los rumores de los que se hablaba que iría a Chivas o a Tigres. Primero que nada, Tigres nunca me llamaría y segundo que yo no iría, ya quedó claro“, expresó el Turco Mohamed en entrevista con MVS Noticias.

“Pasé el sábado por México porque tenía que hacer unos trámites. Estuve el lunes en Monterrey y ahora estoy en Miami, solamente estuve de paso unas horas y nada más”, añadió el ex entrenador de Pumas.

Turco Mohamed y su futuro en la Liga MX

El DT argentino fue consultado sobre sus intenciones de volver a dirigir en la Liga MX: “No tengo ninguna charla porque no me interesa trabajar hasta mayo o junio, esos fueron mis planes y por eso dejé Pumas. Voy a sostener mi palabra y además no tengo energías actualmente para enfrentar un nuevo proyecto”.

De esta forma, el tres veces campeón con Rayados se encargó de desmentir acerca de la posibilidad de dirigir a Tigres o de tomar el mando de otro equipo de la Liga MX a corto plazo.