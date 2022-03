El ex goleador, que también entrenó en el futbol español, habló muy bien sobre el reciente director técnico de Monterrey.

Cuando comenzó el año 2022, muy probablemente, Javier Aguirre no esperaba encontrarse en el paro pasados apenas tres meses de competencia. El comienzo no fue bueno para Rayados de Monterrey, que contó con la gran decepción de caer eliminado muy rápido en el Mundial de Clubes. Tras su despido, el experimentado entrenador no debió de esperar mucho para conseguir nuevo trabajo: será entrenador del Mallorca.

El club español despidió a Luis García, quien dijo adiós con una emotiva conferencia de prensa. De inmediato, el nombre que más fuerte sonó fue el de Javier Aguirre, quien le dejó su cargo a Víctor Manuel Vucetich en Monterrey. Las negociaciones entre Mallorca y el entrenador no tardaron demasiado. Mientras tanto, el ídolo mexicano, Hugo Sánchez, quien también entrenó en España, habló bien del Vasco y le deseó lo mejor para su nueva etapa.

En relación a Javier Aguirre, Hugo Sánchez expresó: “Ha demostrado ya su capacidad como director técnico en España y en México. Somos de los pocos entrenadores mexicanos que hemos venido a dirigir en Europa y él es el mejor hasta ahora. Ojalá que siga consiguiendo más metas, objetivos, triunfos y títulos. Le deseo mucha suerte”, expresó el ex goleador del Real Madrid y la Selección Mexicana.

Javier Aguirre cuenta con una gran experiencia en el futbol español, tal es así que, tras concretarse su arribo al Mallorca, tendrá su sexto paso por un club de dicho país, ya que pasó por los banquillos de Osasuna, Atlético Madrid, Zaragoza, Espanyol y Leganés. El Vasco perdió su cargo en Monterrey hacia finales de febrero, pero ya está en Mallorca para dirigir al cuadro que se encuentra en la Primera División. “No tuve que pensar mucho”, afirmó antes de llegar.

Hugo Sánchez, sorprendido con la goleada del Barcelona a Real Madrid

Asimismo, el ex delantero fue consultado tras la apabullante caída de su antiguo equipo en el gran duelo español: "Fue un clásico raro, diferente porque la diferencia de puntos habrá influenciado inconscientemente, con una actitud distinta en los jugadores del Barcelona. Me sorprendió que fue tanta la superioridad que las ocasiones claras de gol del Real Madrid fueron pocas y las del Barcelona fueron insistentes y constantes”, analizó.