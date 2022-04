La afición del Real Betis por fin pudo gritar campeón, luego de una sufrida final de Copa del Rey ante Valencia. Los verdiblancos se impusieron en la tanda de penales y volvieron a conquistar el trofeo doméstico, algo que no hacían desde la edición 2004/05. Comandados por Manuel Pellegrini y con referentes como Joaquín, Andrés Guardado y Sergio Canales, el conjunto bético corona una temporada inolvidable.

A los 35 años, Andrés Guardado se alzó con la Copa del Rey, en un equipo del que acostumbra a portar el brazalete de capitán si está sobre el campo de juego. En esta edición, sin embargo, el protagonismo del mexicano fue reducida, ya que, hasta el partido de hoy, Guardado sólo había disputado dos encuentros, en los minutos finales. Ante Valencia, ingresó a los 100’ para jugar la última parte del tiempo suplementario.

Andrés Guardado se hizo cargo del tercer penal para el Betis, cuando Valencia sacaba ventaja de un gol. El mexicano hizo gala de su experiencia y cruzó muy bien su remate, mientras que el portero fue hacia el otro palo. Al término del encuentro, el centrocampista dialogó con Carolina Gom Chalec sobre el campo de juego: “Simplemente, estoy viviendo un sueño, a estas alturas de mi carrera, la verdad que es un premio a todo el esfuerzo”.

En sus declaraciones, además, Guardado no ocultó su emoción al conseguir el 10° título de su carrera: “Se me vienen a la cabeza tantas cosas, todo lo que he vivido, tantos años de estarla luchando, y al final, uno juega al futbol por esto, por estos momentos, por estos días, por vivir esto, y estoy muy, muy contento”, expresó antes de irse a celebrar junto al resto de sus compañeros. El otro mexicano del Real Betis, Diego Lainez, jugó dos partidos en el certamen y marcó dos goles.

El palmarés de Guardado

A nivel clubes, Guardado sumó su sexto título. Antes, había gritado campeón de la Segunda División con Deportivo La Coruña. Además, ganó dos ligas con PSV (2014-15 y 2015-16) y dos Supercopas (2015 y 2016). Por otro lado, con la Selección Mexicana, el mediocampista zurdo fue campeón de la Copa Oro (2011, 2015 y 2019) y de la Copa Concacaf (2015).