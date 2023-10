Después de una temporada repleta de sorpresas en la MLB, llegamos a las tan esperadas Series de Campeonato, donde Texas, Houston, Philadelphia y Arizona se enfrascarán en duelos que prometen emociones fuertes y determinarán quiénes pelearán por las banderolas del Commissioner’s Trophy a finales de octubre.

En la Liga Americana, tendremos un duelo con auténtico sabor texano, donde los Texas Rangers se medirán a los Houston Astros, en una serie que según las casas de apuestas, será larga, pues el momio a que termine en cuatro juegos paga muy bien con un +575.

En cambio, si la serie termina en 5 juegos, tendremos un +260; en 7 juegos tenemos un +205 y el momio más bajo es para que la serie finalice en 6 encuentros (+190).

Los favoritos para llevarse el título de la Americana son los Astros con -140, dejando a los Rangers con un nada despreciable +115.

En la Liga Nacional, los favoritos son los Philadelphia Phillies, que pagan un -200, dejando a los Arizona Diamondbacks con +160.

De hecho, son los Diamondbacks los que mejor pagan, no solo para la Liga Nacional, sino también para llevarse la Serie Mundial, con +475, lo que los coloca como una apuesta por demás interesante de realizar.

¿Cómo y cuándo se jugarán las Series de Campeonato en la MLB?

Final Liga Americana

Texas Rangers vs Houston Astros – Juego 1 – 15 de octubre

Texas Rangers vs Houston Astros – Juego 2 – 16 de octubre

Houston Astros vs Texas Rangers – Juego 3 – 18 de octubre

Houston Astros vs Texas Rangers – Juego 4 – 19 de octubre

Houston Astros vs Texas Rangers – Juego 5 – 20 de octubre (de ser necesario)

Texas Rangers vs Houston Astros – Juego 6 – 22 de octubre (de ser necesario)

Texas Rangers vs Houston Astros – Juego 7 – 23 de octubre (de ser necesario)

Campeonato Liga Nacional

Arizona Diamondbacks vs Philadelphia Phillies – Juego 1 – 16 de octubre

Arizona Diamondbacks vs Philadelphia Phillies – Juego 2 – 17 de octubre

Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks – Juego 3 – 19 de octubre

Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks – Juego 4 – 20 de octubre

Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks – Juego 5 – 21 de octubre (de ser necesario)

Arizona Diamondbacks vs Philadelphia Phillies – Juego 6 – 23 de octubre (de ser necesario)

Arizona Diamondbacks vs Philadelphia Phillies – Juego 7 – 24 de octubre (de ser necesario)

En 10bet puedes descubrir las mejores opciones para apoyar a tu equipo favorito. El momio para ganar el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana es de -145 para los Astros y +115 para los Rangers, mientras que en el Juego 1 de la Nacional, Arizona tiene +125 por el -170 de Philadelphia.

Recuerda que los momios están sujetos a estadísticas en vivo y pueden cambiar en cualquier momento.