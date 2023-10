El béisbol no para y en octubre tenemos el mejor momento de la MLB con las Series de Campeonato, auténticas batallas entre Texas, Houston, Philadelphia y Arizona para alcanzar la tan ansiada Serie Mundial.

En la Liga Nacional, los Arizona Diamondbacks se repusieron de un 0-2 y obtuvieron una importante victoria en el Chase Field que les da vida; recordemos que al inicio de la serie no llegaban como favoritos con un +160 por un -200 de los Philadelphia Phillies, así que en teoría todo va ‘normal’.

Ahora, con la serie 2-1 en favor de los Phillies, los momios para el cuarto juego, a disputarse este viernes 20 de octubre, se colocan con -125 para el triunfo de Philadelphia, mientras que la victoria de Arizona paga un +105.

Estos momios se mantienen en la misma línea de dar como favoritos a los Phillies, que necesitan dos triunfos más para alcanzar el Clásico de Otoño.

En la Americana, las cosas están muy parejas, pues con el triunfo 10-3 de este jueves de los Houston Astros sobre los Texas Rangers, la serie se colocó 2-2, con el extraño caso de tener puros triunfos visitantes, lo cual vuelve todavía más impredecible la definición.

Los momios para el Juego 5, que se disputará este viernes en el Globe Field, casa de los Rangers, demuestran esta paridad, pues por el momento, los momios arrojan un -110 para ambas novenas, aunque en Hándicap sí hay una diferencia: Houston tiene +155, mientras que Texas -185.

¿Cuántos partidos restan en las Series de Campeonato MLB 2023?

Liga Americana (Serie 2-2)

Houston Astros vs Texas Rangers – Juego 5 – viernes 20 de octubre

Texas Rangers vs Houston Astros – Juego 6 – domingo 22 de octubre

Texas Rangers vs Houston Astros – Juego 7 – lunes 23 de octubre (de ser necesario)

Liga Nacional (Serie 2-1 favor Philadelphia)

Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks – Juego 4 – viernes 20 de octubre

Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks – Juego 5 – sábado 21 de octubre

Arizona Diamondbacks vs Philadelphia Phillies – Juego 6 – lunes 23 de octubre (de ser necesario)

Arizona Diamondbacks vs Philadelphia Phillies – Juego 7 – martes 24 de octubre (de ser necesario)

¿Cuándo se jugará la Serie Mundial 2023 en la MLB?

Juego 1 – 27 de octubre

Juego 2 – 28 de octubre

Juego 3 – 30 de octubre

Juego 4 – 31 de octubre

Juego 5 – 1 de noviembre (de ser necesario)

Juego 6 – 3 de noviembre (de ser necesario)

Juego 7 – 4 de noviembre (de ser necesario)

En 10bet puedes descubrir las mejores opciones para apoyar a tu equipo favorito. El momio para que Houston avance a la Serie Mundial es de -130, mientras que el de Texas es de +105. En la Nacional, tenemos un -310 para que gane Philadelphia y +240 para que Arizona esté en el Clásico de Otoño.

Recuerda que los momios están sujetos a estadísticas en vivo y pueden cambiar en cualquier momento.