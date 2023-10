El actual clasificado mundial número cinco de la división de peso completo de UFC, el estadounidense Curtis Blaydes, ha sido retirado de la pelea contra el actual clasificado mundial número nueve de la máxima división de peso en UFC, el brasilero Jailton Almeida, en la pelea que iba a ser el choque estelar de la cartelera UFC Sao Paulo, la cual se llevará a cabo el próximo sábado, 4 de noviembre, en el Ibirapuera Gymnasium de la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Como resultado, el actual clasificado mundial número diez de la división de peso completo de UFC, el estadounidense Derrick Lewis, será el nuevo rival del peleador brasilero.

Almeida vs Lewis frente a frente!!!



Hay cambios en el evento estelar de #UFCSP 🇧🇷 https://t.co/rCnVOomyTF pic.twitter.com/FGofgJTcHy — UFC Español (@UFCEspanol) October 10, 2023

Lewis, quién es conocido como 'The Black Beast' y tiene 38 años de edad, se presentará a la pelea con un registro de 27-11 con 23 finalizaciones, 22 por nocaut y 1 por sumisión. En UFC tiene registro de 18-9 con 14 finalizaciones, todas por nocaut, siendo un record en UFC. Por su parte Almeida, quién es conocido como 'Malhadinho' y tiene 31 años de edad, se presentará a la pelea con un registro de 19-2 con 19 finalizaciones, 7 por nocaut y 12 por sumisión.

Blaydes, quién es conocido como 'Razor' y tiene 32 años de edad, se pronunció a través de las redes sociales para explicar las razones de su retiro de la pelea.

"Las lesiones del campamento no estaban sanando a un ritmo lo suficientemente rápido como para competir al nivel necesario para ser la mejor versión de mí mismo el 4 de noviembre. Hay una diferencia entre estar herido y lesionado. Me llevó casi 3 meses ver la diferencia. Me voy a tomar un tiempo sin entrenar y centrarme en la rehabilitación para poder volver con plena confianza en mis capacidades atléticas. Pido disculpas a todos los que se ilusionaron con esta pelea, pero prometo que no he tomado esta decisión precipitadamente".