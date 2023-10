El actual clasificado mundial número diez de la división de peso ligero en UFC, estadounidense Grant Dawson, se enfrentará a su compatriota Bobby Green, quién no está clasificado en la división las 155 libras en UFC, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 80, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 7 de octubre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

Aquí te compartimos los datos más recientes de Bobby "KING" Green.

¡Míralo en acción este sábado en #UFCVegas80! pic.twitter.com/ZjmUEz0l86 — UFC Español (@UFCEspanol) October 5, 2023

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Green, quién es conocido como 'King' y tiene 37 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 30-14 con 19 finalizaciones, 10 por nocaut y 9 por sumisión. Habló de su rival, a quién menospreció en su estilo de pelea y aseguró que el mayor reto es hacer emocionante a un rival que es aburrido.

"Ni siquiera sabía quién era ese tipo. Nunca había oído hablar de él. Y eso va a su cuerpo de trabajo. Creo que la cuestión es que ha sido un poco aburrido, ¿sabes? Y él ha estado peleando en el Apex. Pero si hubiera estado alrededor de estas multitudes, ya sentiría la presión de la multitud. Le harían saber que no nos gusta ver lo que haces. A pesar de que a veces tiene algunas finalizaciones, así que es como, 'genial, sí.' Pero es un festival de ronquidos. Así que la verdadera prueba para mi va a ser que un tipo aburrido sea emocionante. Esa es la verdadera pelea".

"Siento que no tuve el tiempo adecuado para prepararme para (la pelea con) Islam. Estaba sentado en el sofá, se suponía que iban a operar a mi chica, me estaba fumando un canuto, y me dijeron: 'Oye, levántate y vuelve a pelear'. Y yo: 'Genial. A la m*erda, vamos a hacerlo' Creo que este va a ser muy diferente ahora que he tenido tiempo de prepararme".

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC Vegas 80

En la cartelera UFC Vegas 80 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al estadounidense Joe Pyfer, quié se enfrentará en una pelea por la división de peso medio de UFC a Abdul Razak Alhassan. También estarán los brasileros Philipe Lins y Mateus Mendonça, quienes se enfrentarán a Ion Cutelaba y Nate Maness en peleas por la división de peso semicompleto y mosca, respectivamente.