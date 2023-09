El actual clasificado mundial número diez de la división de peso pluma en UFC, el estadounidense Bryce Mitchell, se enfrentará al actual clasificado mundial número doce de división las 145 libras en UFC, el también estadounidense Dan Ige, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Vegas 79, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 23 de septiembre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Mitchell, quién es conocido como 'Thug Nasty' y tiene 28 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 15-1 con 9 finalizaciones, todas por sumisión. Habló sobre lo valioso que considera que es para la UFC, aunque aún no se hayan dado cuenta. También dijo lo que más le gusta de estar en la mayor promotora de MMA en el mundo.

"No creo que tenga que decir ningún nombre. Creo que se darán cuenta de que soy la vaca lechera. Con el tiempo, alguien se dará cuenta de que está sentado sobre oro. Creen que soy oro para tontos. No lo soy. Soy oro de verdad. Están sentados sobre oro. Soy la vaca lechera. No hay otro pago por evento como yo en esta división. Yo soy la vaca lechera"

"Estoy listo. Se los ruego. Por favor, por favor, denme una gran pelea. Les estoy rogando. Estoy esperando. Pero, obviamente, no merezco nada de eso si no puedo vencer a Dan Ige. Va a ser un infierno de competencia entre Ige y yo. Pero si gano a Ige, ¿quién puede decir que no merezco estar entre los cinco primeros, entre los tres primeros, entre los dos primeros? Como dije, soy la vaca lechera. Se van a dar cuenta de eso. Cuando lo hagan, me querrán aún más".

Conoce todo sobre Bryce Mitchell y míralo en acción este sábado en #UFCVegas79. pic.twitter.com/M0uVhJtjb3 — UFC Español (@UFCEspanol) September 21, 2023

"Aquí se trata de ser uno mismo. Eso es lo que le gusta a la gente. Me alegro de tener la oportunidad de infundir mi personalidad en lo que hago. No tengo ningún problema en pelear, pero lo que más me gusta es poder decir lo que quiero, hacer lo que quiero, vivir la vida libre que vivo. Eso es lo que me encanta de esto. La UFC me da libertad. Estoy aquí luchando por mi libertad"

"No puedes estar en ningún equipo de la NFL hablando como yo hablo. No puedes estar en ningún equipo de la NBA hablando como yo hablo. UFC me da la libertad de ser quien quiero ser. Eso es lo que me gusta. Por eso voy allí dispuesto a morir. No puedo tener otro trabajo que me dé esta libertad. Eso es lo que amo, hermano. Soy libre".

Pelea estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera UFC Vegas 79 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al azerbaiano Rafael Fiziev, quién tendrá una dura prueba cuando enfrente al polaco Mateusz Gamrot, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. También estará la invicta mexicana en cinco peleas, Montserrat Rendon, quién se enfrentará a la brasilera Tamires Vidal, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. Además, los brasileros Marina Rodriguez y Ricardo Ramos, se enfrentarán a Michelle Waterson-Gomez y Charles Jourdain, en peleas por las divisiones de peso paja y pluma, respectivamente.