La actual campeóna mundial de la división de peso mosca femenil de Bellator, la estadounidense Liz Carmouche, se enfrentará a la actual clasificada mundial número dos de la división de las 125 libras femenil en Bellator, la tambien estadounidense Ilima-Lei Macfarlane, la pelea será en la cartelera Bellator 300, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 7 de octubre, en el Pechanga Arena de la ciudad de San Diego en California.

La pelea, que es promocionada por Bellator, será televisada por Showtime.

Carmouche, quién es conocida como 'Girl-Rilla' y tiene 39 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 19-7 con 13 finalizaciones, 8 por nocaut y 5 por sumisión. Habló sobre su amistad con su próxima rival y la mentalidad con la que está afrontando una nueva defensa de su título.

"En cuanto a la amistad, seguimos siendo amigas. En su último combate, necesitaba un vehículo, así que le presté mi camioneta. Yo estaba fuera de la ciudad para el fin de semana, y ella consiguió heno de mi esposa, así que todavía somos amigas, y estamos compartiendo videos de comida entre nosotras. La amistad sigue ahí. Eso no ha disminuido por ningún motivo y no tiene ningún reflejo en la pelea... En cuanto a entrenar juntas, no, no hemos entrenado juntas desde hace unos años, pero fuimos parte integrante de nuestros campamentos de combate durante muchos años".

"Ahora que te enfrentas a ella, lo último que quieres es entrar ahí y hacer daño a tu amiga. Ciertamente no quiero hacerle daño, pero ambas tenemos los objetivos que tenemos en mente, y no puedo dejar de lado mi éxito y mi familia para poder poner sus necesidades y su éxito por delante. Así que realmente no es una mentalidad diferente para mí, el hecho de que me estoy enfrentando a una amiga y alguien que me importa, porque yo nunca quiero hacer daño, herir a alguien. Se trata de nuestras vidas. Estos son nuestros cuerpos y nuestra salud. Realmente no cambia la mentalidad para mí"

"Así que, aunque sea incómodo, hemos competido codo con codo en muchas ocasiones, y hemos tenido oportunidades de enfrentarnos, y simplemente no ha funcionado. Siempre hemos dicho que nos arriesgaríamos más la una contra la otra que contra cualquier otro rival porque, al fin y al cabo, sabemos que podemos abrazarnos, y son abrazos genuinos y simplemente agradecidas por la experiencia de compartirla juntas."

Peleas destacadas y latinos presentes en Bellator 300

En la pelea estelar de Bellator 300 el ruso Usman Nurmagomedov se enfrentará al estadounidense Brent Primus, en una pelea válida por la Semifinal del Bellator Lightweight World Grand Prix, que premiará al ganador con un millón de dólares y que también será por el título mundial dela división de peso ligero de Bellator. Mientras que en la pelea co-estelar, la campeona de la división de peso pluma femenil de Bellator, la brasilera Cris Cyborg, extará exponiendo su título contra la estadounidense Cat Zingano.