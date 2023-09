El actual campeón mundial de la división de peso medio de Bellator, el estadounidense Johnny Eblen, se enfrentará al actual clasificado mundial número uno de la división de las 185 libras en Bellator, el inglés Fabian Edwards, la pelea será el choque estelar de la cartelera Bellator 299, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 23 de septiembre, en el 3Arena Dublin de Dublin en Irlanda.

La pelea, que es promocionada por Bellator, será televisada por Showtime.

Edwards, quién es conocido como 'The Assassin' y tiene 30 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 12-2 con 7 finalizaciones, 4 por nocaut y 3 por sumisión. Habló de cómo cree que se desarrollará la pelea contra Eblen, de quién mencionó algunas de sus características. También habló sobre su hermano Leon Edwards.

"Soy Fabian Edwards, y eso significa que voy a conectar fuertes golpes sobre él, hacer que se sienta incómodo allí y convertirlo en un luchador de pánico. En el fondo, eso es lo que es... Cuando nunca has perdido, piensas: 'No, nunca puedo perder. Eso nunca me pasaría a mí'. Esa sería su perdición. Piensa que nunca podría perder, y esa es una buena mentalidad. Pero cuando yo entre ahí, cuando los golpes vuelen sobre él y esté en una pelea, entonces se dará cuenta... ¿Ves lo que puede pasar?. En mi último combate, yo era el no favorito contra Mousasi, ¿y ves cómo lo destrocé? No pongo a ningún hombre en un pedestal. Miro a mi oponente como a un simple hombre, como yo".

Fabian Edwards is lowkey savage pic.twitter.com/4HRtxR6HI7 — MrTestoestrogen (@MrTestoestrogen) September 21, 2023

"Mi entrenador me dijo que no lo tratara de forma diferente ni se presionara demasiado. Hemos mantenido la misma mentalidad y concentración. Estamos muy centrados en los pequeños detalles que van a importar en este combate. Es bueno no pensar ni estresarse demasiado... Creo que mi coeficiente intelectual de combate, y soy sincero, me hace pensar que voy a pelear con inteligencia, a acortar distancias con él y a obligarlo a trabajar... Creo firmemente que he hecho mi trabajo para este tipo. He visto todos sus vídeos, he visto lo que hace una y otra vez. Creo que mi equipo y yo hemos hecho un buen trabajo cerrándole el paso".

"Cuando todo el mundo dice, ¿quién era el tipo al que mirabas antes de entrar en las MMA? Era Leon (Edwards, su hermano actual campeón mundial de peso welter en UFC). Leon demostró a todo el mundo, al menos en Birmingham, que se puede hacer esto a tiempo completo. Puedes ganarte bien la vida, puedes hacer algo por ti mismo. Puedes inspirar a la gente con ello".

Co-estelar y latinos presentes en Bellator 299

En la pelea co-estelar de Bellator 299 el estadounidense Aaron Pico se enfrentará al portugués Pedro Carvalho en una pelea por la división de peso pluma de Bellator. También estará el brasilero Otto Rodrigues, quién buscará una victoria cuando enfrente al local Brian Moore, en una pelea por la división de peso pluma de Bellator.