El actual clasificado mundial número seis de la división de peso ligero en UFC, el azerbaiano Rafael Fiziev, se enfrentará al actual clasificado mundial número siete de división las 155 libras en UFC, el polaco Mateusz Gamrot, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 79, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 23 de septiembre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

Fiziev vs Gamrot duelo de poder entre hambrientos y peligrosos pesos ligeros este Sábado 23 #UFCVegas79 pic.twitter.com/ltBFRL1Q48 — UFC Español (@UFCEspanol) September 19, 2023

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Rafael Fiziev a UFC Vegas 79?

Fiziev, quién es conocido como 'Ataman' y tiene 30 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias tras caer del lado equivocado de los jueces en una decisión mayoritaria a favor de Justin Gaethje el pasado mes de marzo del presente año en el evento UFC 286. Supo tener una racha de seis victorias consecutivas en UFC.

Se presenta a la pelea con un registro de 12-2 con 9 finalizaciones, 8 por nocaut y 1 por sumisión. En su carrera de poco más de cuatro años y ocho peleas en UFC, ha ganado seis bonos por desempeño, tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Marc Diakiese, Bobby Green y Justin Gaethje. Además, también ha ganado tres veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas victorias sobre Renato Moicano, Brad Riddell y Rafael dos Anjos.

¿Cómo llega Mateusz Gamrot a UFC Vegas 79?

Gamrot, quién es conocido como 'Gamer' y tiene 32 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva tras obtener una decisión dividida favorable sobre Jalin Turner el pasado mes de marzo del presente año en el evento UFC 285. Supo tener una racha de cuatro victorias consecutivas en UFC.

Ready to drop the hammer this weekend @Gamer_MMA 🔨#UFCVegas79 | SATURDAY | Live on ESPN+ 📺 pic.twitter.com/WvYBG2k8Sl — UFC (@ufc) September 18, 2023

Se presenta a la pelea con un registro de 22-2 con 12 finalizaciones, 7 por nocaut y 5 por sumisión. En su corta carrera de menos de tres años y siete peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, dos por Performance of the Night y gracias a sus contundentes victorias sobre Scott Holtzman y Jeremy Stephens. Además, ha ganado otros dos bonos por Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Guram Kutateladze y Arman Tsarukyan. Es un ex campeónde la promotora polaca Konfrontacja Sztuk Walki en las divisiones de peso pluma y ligero, en ésta última tuvo tres defensas exitosas del título antes de firmar con UFC.

Pelea co-estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera UFC Vegas 79 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a los estadounidenses Bryce Mitchell y Dan Ige, quienes se enfrentarán en una pelea por la división de peso pluma de UFC. También estará la invicta mexicana en cinco peleas, Montserrat Rendon, quién se enfrentará a la brasilera Tamires Vidal, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. Además, los brasileros Marina Rodriguez y Ricardo Ramos, se enfrentarán a Michelle Waterson-Gomez y Charles Jourdain, en peleas por las divisiones de peso paja y pluma, respectivamente.