El actual clasificado mundial número diez de la división de peso ligero en UFC, estadounidense Grant Dawson, se enfrentará a su compatriota Bobby Green, quién no está clasificado en la división las 155 libras en UFC, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 80, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 7 de octubre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

Estamos de vuelta este 7 de Octubre con #UFCVegas80 Dawson vs Green



Cartelera: https://t.co/V2IAB4f6Tq pic.twitter.com/FgqGKocLKJ — UFC Español (@UFCEspanol) October 2, 2023

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llegan Grant Dawson y Bobby Green a UFC Vegas 80?

Dawson, quién es conocido como 'KGD' y tiene 29 años de edad, tiene 12 peleas sin conocer la derrota, 11 victorias y un empate, 10 de esas peleas han sido en UFC. Las victorias incluyen sumisiones a Jared Gordon y Mark Madsen, también una decisión unánime sobre Damir Ismagulov. Se presenta a la pelea con un registro de 20-1 con 17 finalizaciones, 4 por nocaut y 13 por sumisión. En su carrera de poco más de seis años y 10 peleas en UFC, ha ganado dos bonos por desempeño, ambos por Performance of the Night, gracias a sus sólidas victorias sobre Michael Trizano y Leonardo Santos.

Green, quién es conocido como 'King' y tiene 37 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva tras someter a Tony Ferguson, antes de eso había tenido una pelea sin resultado con Jared Gordon, tras un choque accidental de cabezas. Se presenta a la pelea con un registro de 30-14 con 19 finalizaciones, 10 por nocaut y 9 por sumisión.

Los combos de Bobby Green te mandan a dormir!!! #UFCVegas80 pic.twitter.com/h4TtNCPdz8 — UFC Español (@UFCEspanol) October 3, 2023

En su larga carrera de más de 10 años y 22 peleas en UFC, ha ganado siete bonos por desempeño, cuando aún existía el Submission of the Night, lo ganó en su debut en UFC cuando sometió a Jacob Volkmann. Ha ganado dos veces el Performance of the Night gracias a sus victorias sobre Al Iaquinta y Tony Ferguson. También ha ganado cuatro veces el Fight of the Night, por sus espectaculares peleas contra Lando Vannata (dos veces), Rafael Fiziev y Drew Dober.

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC Vegas 80

En la cartelera UFC Vegas 80 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al estadounidense Joe Pyfer, quié se enfrentará en una pelea por la división de peso medio de UFC a Abdul Razak Alhassan. También estarán los brasileros Philipe Lins y Mateus Mendonça, quienes se enfrentarán a Ion Cutelaba y Nate Maness en peleas por la división de peso semicompleto y mosca, respectivamente.