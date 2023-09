El actual clasificado mundial número trece de la división de peso welter en UFC, el estadounidense Kevin Holland, se enfrentará al actual clasificado mundial número catorce de división las 170 libras en UFC, el australiano Jack Della Maddalena, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera Noche UFC, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 16 de septiembre, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Holland, quién es conocido como 'Trailblazer' y tiene 30 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 25-9 con 21 finalizaciones, 14 por nocaut y 7 por sumisión. Fue cuestionado sobre el porqué la pelea se hace en Las Vegas y no en la casa de su rival, Australia.

"Sé realista. ¿Creés que no iría a algún sitio a pelear con alguien?... Hermano, mi segunda pelea con la UFC fue ¿dónde? No, fue en China. Haz tus deberes, muchacho. ¿Por qué no iba a ir? Si cubren mis impuestos, iré a donde sea... Estoy bastante seguro de que si realmente querían que peleara en Australia, habrían cubierto los impuestos. No me pidieron pelear en Australia. Me pidieron pelear en Las Vegas cuando se cayó la pelea con Kelvin Gastelum y old boy, y estoy aquí en Las Vegas."

"Old boy sigue llorando por no poder pelear en Australia. Hijos de puta, si merecieras que alguien viniera a Australia a pelear contigo, se habrían asegurado de que alguien viniera a Australia a pelear contigo. Tienes un patrocinio de Timex. Sé feliz con eso y cierra la puta boca. Bam. Culpa mía. Ves, me estás metiendo en esa zona. Estoy tratando de no ir allí".

También habló sobre su estrategia mental de cara a una nueva pelea, evitando tener un exceso de confianza.

"No necesito hacerlo demasiado porque si empiezo a pensar demasiado en eso (excesiva confianza) empiezo a ponerme un poco chulo y cabezón. Es mejor sentir siempre que vienes de una derrota, dos derrotas en eso. Es como si estuvieras entre la espada y la pared y te pudieran echar de la organización. Haces todo lo posible por quedarte aquí en todo momento"

Además, indicó que su principal objetivo no es ser campeón mundial en UFC y se cuestionó el porqué a muchos parece preocuparles únicamente ser campeón y preguntar al respecto.

"No soy realmente el tipo que busca un cinturón. Sólo busco mantenerme activo. Estoy buscando pelear con cualquiera y con todo el mundo, ¿sabes lo que quiero decir? Me gusta cómo me pagan y la forma en que me pagan es presentándome y ganando combates. Así que aparezco, gano combates, cumplo el contrato, asesino a la persona que tengo delante, cobro mis cheques y voy al siguiente. No me preocupan los cinturones en absoluto".

"¿Por qué están tan centrados en el puto cinturón todo el tiempo?. Acabo de decir que no me preocupa el cinturón y vuelven y repiten, me preguntan por el cinturón, como si no me preocupara el cinturón. ¿Por qué te preocupa tanto el cinturón? Ni siquiera luchas para ganarte la vida. ¿Por qué estás tan preocupado por el cinturón? No me preocupa. Esa es la respuesta definitiva que necesitas".

Pelea estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera Noche UFC la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas la mexicana Alexa Grasso, quién estará exponiendo por primera vez su título mundial de peso mosca femenil ante la ex campeona mundial de la división de las 125 libras femenil en UFC, la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko. También estarán los estadounidense de raíces mexicanas Raúl Rosas Jr. y Tracy Córtez, quienes se enfrentarán a Terrence Mitchell y Jasmine Jasudavicius, en peleas por las divisiones de peso gallo y mosca femenil, respectivamente.

Además, estarán los mexicanos Daniel Zellhuber, Fernando Padilla, Lupita Godinez y Edgar Cháirez, quienes tendrán duras pruebas cuando enfrenten a Christos Giagos, Kyle Nelson, Elise Reed y el brasilero Daniel Lacerda, respectivamente.