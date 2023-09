El actual clasificado mundial número trece de la división de peso welter en UFC, el estadounidense Kevin Holland, se enfrentará al actual clasificado mundial número catorce de división las 170 libras en UFC, el australiano Jack Della Maddalena, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera Noche UFC, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 16 de septiembre, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Kevin Holland a Noche UFC?

Holland, quién es conocido como 'Trailblazer' y tiene 30 años de edad, estará buscando su tercera victoria consecutiva luego de haber noqueado a Santiago Ponzinibbio y sometido a Michael Chiesa en los eventos UFC 287 y 291 de los meses de abril y julio del presente año, para cortas así una mala racha de dos derrotas que tenía previamente. Supo tener una racha de cinco victorias consecutivas en UFC, empatando un record de más victorias en año calendario (2020) para un peleadores en la era moderna de UFC.

Se presenta a la pelea con un registro de 25-9 con 21 finalizaciones, 14 por nocaut y 7 por sumisión. En su carrera de poco más de cinco años y 19 peleas en UFC, ha ganado siete bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Stephen Thompson y seis veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y contundentes victorias sobre Joaquin Buckley, Charlie Ontiveros, Ronaldo Souza, Alex Oliveira, Tim Means y Michael Chiesa.

¿Cómo llega Jack Della Maddalena a Noche UFC?

Della Maddalena, quién tiene 27 años de edad, estará buscando su décimo sexta victoria consecutiva en su carrera profesional y séptima victoria consecutiva en UFC luego de haber noqueado a Pete Rodriguez, Ramazan Emeev y Danny Roberts. Obtener decisiones unánimes y divididas sobre Ange Loosa y Bassil Hafez, respectivamente y lograr someter a Randy Brown.

Se presenta a la pelea con un registro de 15-2 con 13 finalizaciones, 11 por nocaut y 2 por sumisión. Tiene la particularidad de haber perdido sus dos primeras peleas como profesional y a partir de ahí, ha ganado todas sus demás peleas. En su corta carrera de dos años y cinco peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Bassil Hafez y tres veces el Performance of the Night, gracias a sus victorias sobre Ramazan Emeev, Danny Roberts y Randy Brown.

Pelea estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera Noche UFC la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas la mexicana Alexa Grasso, quién estará exponiendo por primera vez su título mundial de peso mosca femenil ante la ex campeona mundial de la división de las 125 libras femenil en UFC, la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko. También estarán los estadounidense de raíces mexicanas Raúl Rosas Jr. y Tracy Córtez, quienes se enfrentarán a Terrence Mitchell y Jasmine Jasudavicius, en peleas por las divisiones de peso gallo y mosca femenil, respectivamente.

Conoce los datos más recientes de @TracyCortezmma y disfruta de su acción este sábado en la #NocheUFC.

Además, estarán los mexicanos Daniel Zellhuber, Fernando Padilla, Lupita Godinez y Edgar Cháirez, quienes tendrán duras pruebas cuando enfrenten a Christos Giagos, Kyle Nelson, Elise Reed y el brasilero Daniel Lacerda, respectivamente.