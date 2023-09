El campeón la división de peso crucero de BKFC, el estadounidense Lorenzo Hunt; quién es conocido como 'The Juggernaut' y tiene 41 años de edad; logró vencer al clasificado número cuatro de la división de las 205 libras en BKFC, el también estadounidense Chris Camozzi; quién tiene 36 años de edad; luego de obtener una victoria por decisión dividida en el combate que fue el choque estelar de la cartelera BKFC 50, la cual se llevó a cabo en el 1STBANK Center de Denver, Colorado

Un primer asalto de mucho estudio por parte de ambos peleadores y pocos golpes lanzados. Para el segundo asalto era Hunt quién controlaba las acciones desde el centro del ring mientras que Camozzi parecía no poder poner en marcha su estrategia, en un asalto un poco mejor que el anterior pero en el cual aún no habían mayores emociones.

El tercer asalto inició con una dinámica similar al primero, pero hacia el minuto final se fueron contra las cuerdas y tuvieron interesantes intercambios, sin embargo, el golpe certero no lo conectó ninguno de los dos. Para el cuarto asalto 'The Juggernaut' parecía encontrarse cómodo en el ring aunque algo cansado, mientras que el retador no lograba llevar a cabo su estrategia.

El quinto y último asalto inició con una dinámica similar a los anteriores, sin embargo, luego iniciaron los intercambios pero la pelea se fue amarrando quitándole fluidez a las acciones y así finalizaría un combate que dejó mucho que desear, en el que ninguno de los dos pudo establecer su plan de pelea.

Resultados BKFC 50 desde Denver

Cartel principal

Lorenzo Hunt venció a Chris Camozzi por decisión dividida (48-47, 47-48, 49-46)

Josh Copeland venció a Steve Herelius por TKO, 3er asalto, 1:43

Marcus Edwards venció a Michael Manno por decisión unánime (50-45, 50-45, 50-45)

Keegan Vandermeer venció a Dillion Winemiller por KO en el primer asalto (1:00).

Andrew Angelcor venció a Brett Hudson por nocaut técnico en el primer asalto (1:09).

Tony Jenkins venció a Brian Maronek por nocaut técnico, 1er asalto, 1:18

Andrew Yates venció a Christian Torres por decisión unánime (48-47, 48-47, 48-47)

Monica Franco venció a Khortni Kamyron por decisión dividida (46-49, 48-46, 48-47)

Andrew Strode venció a Cary Caprio por nocaut técnico, segundo asalto, 0:40

Cartel preliminar

Dominick Carey venció a Angelo Trujillo por decisión técnica (golpes ilegales), asalto 1, 0:38

Lamont Staford venció a Gabriel Mota por KO, tercer asalto, 0:40

Zeb Vincent venció a Jessie Stalder por KO, 1er asalto, 0:59