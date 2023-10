El ex campeón mundial y actual clasificado mundial número uno de la división de las 170 libras en UFC, el nigeriano Kamaru Usman, se enfrentará al actual clasificado mundial número cuatro de la división de peso welter en UFC, el ruso con nacionalidad sueca y que representa a Emiratos Árabes Unidos, Khamzat Chimaev, la pelea será en la división de peso medio de UFC y será el choque co-estelar de la cartelera UFC 294, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 21 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Chimaev, quién es conocido como 'Borz' y tiene 29 años de edad, se presenta a la pelea con un registro invicto de 12-0 con 11 finalizaciones, 5 por nocaut y 6 por sumisión. Habló de las motivaciones de Usman para aceptar pelear contra él y, aunque sean similares, destacó las principales diferencias entre ambos.

"Si él (Usman) tuviera el cinturón (de peso welter), yo bajaría, pero el tipo no tiene el cinturón, por eso no quiero bajar y reducir el peso, para nada. Si hay oro ahí, por supuesto, voy a bajar de peso, pero él no pudo quitarle el cinturón [a Leon Edwards], así que por eso preguntó: '¿Quién es ese tipo?' Soy Khamzat Chimaev. Por eso viene a pelear conmigo".

"El tipo viene sólo para ganar dinero. Creo que gana mucho dinero cuando alguien pelea conmigo. Es dinero de otro nivel. Por eso está aquí"

"Por supuesto, viene a ganar, todo el mundo viene a una pelea para ganar, pero él ya tiene una excusa y le están pagando, así que creo que por eso viene. Todo el mundo aquí, un montón de chicos hablan de 'Mi historia, este cinturón', cuando alguien puso el dinero, millones en un día, todo el mundo se olvidará de eso, pero el chico va a tener su dinero para su familia. Por eso está aquí, creo".

"Desde el primer día que llegué a la UFC, todo el mundo hablaba de Khamzat-Usman, Khamzat-Usman. Nuestras habilidades de lucha, nuestros golpes, todas esas cosas. Usman es un luchador como yo, pero él es la versión antigua, yo soy nuevo, diferente"

"Como cuando salen los iPhones, él es como el iPhone 5 y yo soy como el Pro. Es diferente"

En la cartelera UFC 294 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al ruso Islam Makhachev, quién estará exponiendo su título de la división de peso ligero ante el actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski. Mientras que los brasileros Johnny Walker, Warlley Alves y Bruno Silva tendrán duras pruebas cuando se enfrenten a los rusos Magomed Ankalaev, Ikram Aliskerov y Sharabutdin Magomedov, en peleas por las divisiones de peso semicompleto, la primera, y medio, las dos últimas, respectivamente.