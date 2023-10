El clasificado número uno de MMA en la división de peso pluma de ONE Championship, el nacido en Estados Unidos y que representa a Vietnam, Thanh Le; quién tiene 38 años de edad; logró vencer al clasificado número tres de MMA en la división de las 155 libras de ONE Championship, el ruso Ilya Freymanov; quién es conocido como 'Beast' y tiene 27 años de edad; luego de obtener una victoria por sumisión en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera ONE Fight Night 15, la cual se llevó a cabo en el mítico Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok en Tailandia.

Con algo de precaución por parte de ambos peleadores, así inició la pelea entre Le y Freymanov, sin embargo, a los pocos segundos iniciaban los intercambios donde el nacido en estados Unidos tenía ventaja, al pasar a la pelea en el piso el ruso se agarraba de las cuerdas del ring cuando se puso de pie y el réferi Herb Dean le advertía de la ilegalidad que estaba cometiendo, en todo caso, unos segundos después y tras un scramble, Le aseguraba la posición y lograría la sumisión para hacerse acreedor del título interino.

Resultados de ONE Fight Night 15 desde Bangkok

Combate de MMA: Thanh Le venció a Ilya Freymanov por sumisión (gancho de talón). Round 1, 1:02 por el título interino de MMA del peso pluma.

Combate de kickboxing: Jonathan Di Bella venció a Danial Williams por decisión unánime por el título del peso paja.

Combate de kickboxing: Tawanchai derrota a Jo Nattawut por decisión unánime.

Combate de lucha: Mikey Musumeci venció a Shinya Aoki por sumisión (gancho de talón). 1er asalto, 3:05

Combate de MMA: Joshua Pacio venció a Mansur Malachiev por decisión unánime.

Combate de MMA: Zhang Lipeng venció a Timofey Nastyukhin por KO. Round 1, 3:18

Combate de MMA: Hu Yong venció a Eko Roni Saputra por nocaut técnico (gancho de izquierda al suelo). Asalto 1, 1:03

Combate de muay thai: Phetjeeja venció a Celest Hansen por TKO (parada médica). Tercer asalto, 1:01

Combate de MMA: Hiroyuki Tetsuka venció a Jin Tae Ho por sumisión (armbar). 1er asalto, 4:45

Combate de Muay Thai: Shakir Al-Tekreeti venció a Bampara Kouyate por decisión unánime.