Tanto el actual clasificado número uno de MMA en la división de peso pluma de ONE Championship, el nacido en Estados Unidos y que representa a Vietnam, Thanh Le, como el actual clasificado número tres de MMA en la división de las 155 libras de ONE Championship, el ruso Ilya Freymanov, cumplieron con la báscula y todo está listo para el combate que será el choque estelar de la cartelera ONE Fight Night 15, la cual se llevará a cabo este mismo viernes, 6 de octubre, en el mítico Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok en Tailandia.

La pelea, que es promocionada por ONE Championship, podrá ser vista a través de Amazon Prime Video.

Le, quién tiene 38 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 13-3 con 13 finalizaciones, 12 por nocauts y 1 por sumisión. Detuvo la báscula en la marca de las 154 libras y su resultado en la prueba de rehidratación fue de 1,0044. Freymanov, quién es conocido como 'Beast' y tiene 27 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 12-2 con 10 finalizaciones, 9 por nocauts y 1 por sumisión. Detuvo la báscula en la marca de las 154,5 libras y su resultado en la prueba de rehidratación fue de 1,0070. Recordemos que el límite de la división de peso pluma en ONE Championship es de 155 libras y el límite de la prueba de rehidratación es de 1,0250.

Pesos para ONE Fight Night 15 desde Bangkok, Tailandia

Thanh Le (154.00 lbs, 1.0044) vs. Ilya Freymanov (154.50 lbs, 1.0070) -

Jonathan Di Bella (124,50 lbs, 1,0061) contra Danial Williams (123,50 lbs, 1,0244)

Tawanchai PK Saenchai (154.50 lbs, 1.0107) vs. Jo Nattawut (154.00 lbs, 1.0233)

Mikey Musumeci (154,00 lbs, 1,0128) contra Shinya Aoki (167,75 lbs, 1,0040)

Joshua Pacio (125.00 lbs, 1.0061) vs. Mansur Malachiev (124.50 lbs, 1.0241)

Timofey Nastyukhin (170.00 lbs, 1.0237) vs. Zhang Lipeng (169.25 lbs, 1.0095)

Eko Roni Saputra (134.50 lbs, 1.0218) vs. Hu Yong (135.00 lbs, 1.0156)

Phetjeeja (121,00 lbs, 1,0128) contra Celest Hansen (119,75 lbs, 1,0195)

Hiroyuki Tetsuka (181,00 lbs, 1,0237) contra Jin Tae Ho (181,00 lbs, 1,0027)

Bampara Kouyate (169.50 lbs, 1.0053) vs. Shakir Al-Tekreeti (174.50 lbs, 1.0229)

Co-estelar y combates destacados de ONE Fight Night 15 desde Tailandia

En la cartelera ONE Fight Night 15 el combate co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al canadiense de nacionalidad italiana, Jonathan Di Bella, quién estará defendiendo su título de la división de peso pluma de MMA en ONE Championship contra el australiano que representa a Tailandia, Danial Williams. También estarán los locales Tawanchai PK Saenchai y Jo Nattawut en una pelea por la división de peso pluma de kickboxing.