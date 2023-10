El actual campeón mundial de la división de peso ligero de UFC, el ruso Islam Makhachev, estará exponiendo su título ante el actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 294, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 21 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Islam Makhachev a UFC 294?

Makhachev, quién tiene 31 años de edad, estará buscando décimo tercera victoria consecutiva y su segunda defensa exitosa del título que ganó tras someter al brasileño Charles Oliveira en el mes de octubre del año pasado en el evento UFC 280 para luego defender con éxito ante Alexander Volkanovski el pasado mes de febrero del presente año en el evento UFC 284.

Se presenta la pelea con un registro de 24-1 con 15 finalizaciones, 4 por nocauts y 11 por sumisión. En su carrera de más de ocho años y 14 peleas en UFC, ha ganado tres bonos por desempeño, una vez el Performance of the Night, gracias a su victoria sobre Charles Oliveira para lograr el campeonato y dos veces el Fight of the Night, gracias a sus peleas contra Arman Tsarukyan y Alexander Volkanovski. Dos de sus tres bonos los ha ganado en sus últimas dos peleas.

¿Cómo llega Alexander Volkanovski a UFC 294?

Volkanovski, quién es conocido como 'The Great' y tiene 35 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de unificar con éxito cuando noqueó al que era campeón interino de la división de peso pluma de UFC, el mexicano Yair Rodriguez, el pasado mes de julio del presente año en el evento UFC 290. Será apenas su tercera pelea en la división de peso ligero en UFC y segunda por el título mundial.

7 Days Until Alexander Volkanovski does the Impossible!

Se presenta a la pelea con un registro de 26-2 con 16 finalizaciones, 13 por nocaut y 3 por sumisión. En su carrera de casi siete años y 14 peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, una vez el Performance of the Night, gracias a su contundente victoria sobre Chan Sung Jung y tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Chad Mendes, Brian Ortega e Islam Makhachev.

Ésta será la segunda vez que ambos peleadores se enfrenten, ya que la primera vez que pelearon por el título mundial de peso ligero fue en el UFC 284 del pasado mes de febrero del presente año, cuando Makhachev logró retener el título tras una decisión unánime mucho más cerrada de lo que marcaron las tarjetas de puntuación de los jueces (48-47, 48-47, 49-46).

🎥 Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 1 Highlights.



🎥 Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 1 Highlights.

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC 294

En la cartelera UFC 294 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al nigeriano Kamaru Usman, quién se enfrentará al checheno que representa a Emiratos Árabes Unidos, Khamzat Chimaev, en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que los brasileros Johnny Walker, Warlley Alves y Bruno Silva tendrán duras pruebas cuando se enfrenten a los rusos Magomed Ankalaev, Ikram Aliskerov y Sharabutdin Magomedov, en peleas por las divisiones de peso semicompleto, la primera, y medio, las dos últimas, respectivamente.