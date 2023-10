El actual campeón mundial de la división de peso ligero de Bellator, el ruso Usman Nurmagomedov, se enfrentará al actual clasificado mundial número cuatro de la división de las 155 libras en Bellator, el estadounidense Brent Primus, la pelea será el choque estelar de la cartelera Bellator 300, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 7 de octubre, en el Pechanga Arena de la ciudad de San Diego en California.

La pelea, que es promocionada por Bellator, será televisada por Showtime.

Nurmagomedov, quién tiene 25 años de edad, se presenta a la pelea con un registro invicto de 17-0 con 14 finalizaciones, 8 por nocaut y 6 por sumisión. Habló de su rival y de lo importante que es no perder una pelea, más allá del grand prix o el título que tenga.

"Cuando dijo todo el tiempo que me vencerá, me vencerá, no lo entiendo. ¿Realmente cree en esto? OK, pero si cree en esto, esto es bueno. Vamos a mostrarles una buena pelea. ... Sábado por la noche, yo respeto a este tipo. Es un ex campeón. Pero el sábado por la noche, voy a hacerle sentir que es como lento y viejo. Esto es todo lo que tengo que decir, chicos. Lo siento."

"Para mí, es más importante ganar cada pelea. No es como 'gran prix o defender mi título'. Para mí, es no perder. Pero no creo que este tipo pueda vencerme. Él dijo que va a ser empujado, pero ¿por qué no se empujó cuando estaba luchando con (Alexander) Shabliy? ¿Qué pasó?".

Co-estelar y latinos presentes en Bellator 300

En la pelea co-estelar de Bellator 300 la campeona de la división de peso pluma femenil de Bellator, la brasilera Cris Cyborg, extará exponiendo su título contra la estadounidense Cat Zingano. Las también brasileras Lorrany Santos y Ilara Joanne se enfrentarán a Jackie Cataline y la invicta en 5 peleas Jena Bishop, respectivamente. Además, el mexicano Sergio Cossio tendrá una dura prueba cuando enfrente al invicto en 6 peleas Jesse Roberts, por la división de peso ligero de Bellator.