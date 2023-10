El actual clasificado mundial número seis de la división de peso medio en UFC, el brasilero Paulo Costa, se enfrentará al actual clasificado mundial número cuatro de la división de peso welter en UFC, el checheno que representa a Suecia, Khamzat Chimaev, la pelea será en la cartelera UFC 294, la cual se llevará a cabo el próximo sábado, 21 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

Costa, quién es conocido como 'The Eraser' o 'Borrachinha' y tiene 32 años de edad, se presentará a la pelea con un registro de 14-2 con 12 finalizaciones, 11 por nocauts y 1 por sumisión. Por su parte, Chimaev, quién es conocido como 'Borz' y tiene 29 años de edad, se presentará a la pelea con un registro invicto de 12-0 con 11 finalizaciones, 5 por nocaut y 6 por sumisión.

En una reciente publicación en sus redes sociales, el ex retador al título mundial de la división de las 185 libras, reveló que se sometió a una cirugía hace tres semanas, sin embargo, no parece preocupado antes de su gran pelea contra la sensación chechena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulo Costa (@borrachinhamma)

"¿Qué tan fuerte eres? Nunca se sabe realmente hasta que se pone a prueba por el fuego 🔥 de la vida. Me operaron hace 3 semanas [10 puntos de sutura]. Pero sé lo duro que soy y sigo mejorando y superándome. No me detiene, sigo haciendo mis cosas, mis sparrings y todo. Soy una bendición, Dios me ha dado una condición excepcional, y estoy rodeado de grandes personas 🙌🧃🧬 ".

Costa no especificó la lesión que le obligó a pasar por el quirófano y a menos de quince días de su enfrentamiento en UFC 294 con Khamzat Chimaev, insistió en que la pelea sigue en curso.